Září s velkou porcí sportu na RTVS

04.09.2020 14:10

DNES!

S restartem sportovních událostí si na obrazovkách RTVS přijdou na své i příznivci sportu. Během devátého měsíce roku 2020 odvysílá na televizních okruzích Jednotka a Dvojka až 50 přímých přenosů z fotbalu, cyklistiky, tenisu, atletiky či dostihů.

V tradičním sobotním termínu RTVS přinese nejvyšší domácí fotbalovou Fortuna ligu. Přímé přenosy z ní vysílá od 1. kola, které se hrálo 8. srpna.

Ve čtvrtek 17. září RTVS odvysílá z 2. předkola Evropské ligy UEFA zápas Slovanu ve Finsku proti KuPS Kuopio a také soubor Dunajské Stredy proti FK Jablonec. RTVS je připravena i na přenosy po případném postupu do 3. předkola (hraje se 24.9.2020).

V pátek 4.9.2020 se po téměř 10 měsíční přestávce představí národní tým Slovenska, který vstupuje do skupiny B divize Ligy národů zápasem proti Česku v Bratislavě a o tři dni později (7.9.2020) hraje v Netanyi proti domácímu Izraeli.

RTVS vysílá i zápasy reprezentace hráčů do 21 let, které čekají klíčové střetnutí kvalifikace ME 2021 proti Švýcarska (4.9.2020 v Schaffhausenu a 8.9. v Nitře).

Od 29.8.2020 vysílá RTVS Dvojka cyklistickou Tour de France. Diváci mohou sledovat všech 21 etap až do cíle na Elyzejských polích v Paříži, v neděli 20.9.2020. Během Tour de France RTVS odvysílá i dva přímé přenosy z nejvýznamnějších cyklistických závodů na Slovensku - Okolo Slovenska: 16. září to bude časovka 1. etapy v Žilině a 19.9. závěrečná etapa z Topoľčianok do Skalice.

Z tenisu odvysílá z omezeného programu WTA Tour prestižní antukový turnaj Italian Open v Římě (14. až 21.9.2020).

V pátek 11.9.2020 nabídne divákům živý přenos z nejstaršího atletického mítinku na Slovensku z 55. ročníku PTS v Šamoríně. Tři dny před tím uvede přímý přenos z nejprestižnějšího atletického mítinku v Česku ze Zlaté tretry v Ostravě. Od roku 2014 opět vysílá přímé přenosy z Mezinárodního maratonu míru. 97. ročník nejstaršího maratonu v Evropě se poběží v první říjnovou neděli ve více než tříhodinovém přenosu z Košic.

Pro příznivce turfu nabídne významné dostihy z bratislavského závodiště: netradičně v pátek 11. září to bude Oaks a v sobotu 3. října 28. Slovenské derby.