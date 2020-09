Ve stopách Attily, krále Hunů na Viasat History

12.09.2020 13:13

Attila, Bič Boží. Vojevůdce a vládce Hunů, tajemného národa, o kterém toho v dnešní době příliš nevíme a musíme se tak spoléhat spíše na historické střípky a spekulace. Tajemství Hunů se nyní pokouší alespoň trochu poodhalit nový francouzský dvoudílný dokumentární seriál.

Říkalo se, že kudy Attila projel na koni, tam roky tráva nerostla. Přesto jsme až donedávna znali jen jeho jméno. Kdo byli Hunové, kterým vládl - odkud přišli a kam zmizeli? To nám může pomoci rozkrýt relativně nedávný archeologický objev z naleziště Altynkazgan skrytého hluboko ve stepích Kazachstánu, kde operují odborníci z Ruska.

Ti zde už od roku 2014 postupně odkrývají hunské poklady, jež by nám mohly dát vodítka ohledně původu jednoho z nejvíce fascinujících národů starověku, u nějž je nám záhadou dokonce i jeho jazyk. Zajímavé je, že „Altynkazgan“ v kazaštině znamená „místo, kde je pohřbeno zlato“. A navzdory všem předpokladům se zde skutečně našla spousta historických cenností spojených s Huny. Možná, že i kazašský název naleziště je jedním z pojítek se starověkým světem střední Asie.

▲ Ve stopách Attily, krále Hunů (foto: Viasat)

Prakticky vše, co víme o Attilovi, pochází z římských kronik jeho doby. Zkazky o obávaném válečníkovi se totiž dostaly i do centra tehdy nejmocnější říše.

Attila se narodil roku 395 n.l. někde ve střední Asii náčelníkovi Mundžukovi a zemřel o 58 let později, což znamená, že se na svou dobu dožil relativně vysokého věku. Zajímavé je, že místo jeho smrti známo není. Sice se občas uvádí všeobecně „Maďarsko“, ale na druhou stranu je klidně možné, že to bylo i u nás. Záhadolog Arnošt Vašíček dokonce tvrdí, že podle všech dostupných indicií je Attila u nás i pohřben, a to konkrétně někde u Frýdku-Místku.

Osud Hunů po Attilově smrti přitom není znám a po dvaceti letech se zbylí členové národa rozplynuli kdesi v Evropě. Je tak klidně možné, že některým z nás kolují v krvi jejich geny.

Ještě předtím, než zemřel, se však vojevůdce pokusil dobýt Řím a nepovedlo se mu to jen kvůli tomu, že jeho vojáky zasáhla neznámá infekce. Proto odtáhli na sever, kde si Attila vzal svou již 17. manželku, údajně Germánku jménem Ildikó, které je mimochodem v Maďarsku dodnes oblíbené (ostatně stejně jako Attila).

Po svatební noci byl ovšem král Attila nalezen mrtev, a jeho smrt je dodnes stejnou záhadou jako jeho život. Někteří historici tvrdí, že ho zabila Ildikó, jiní mají prozaičtější vysvětlení, a sice že se udusil po masivním krvácení z nosu.

Attila a Hunové lákají historiky, archeology i milovníky záhad také v dnešní době - na jejich nejnovější závěry se můžete podívat ve zmíněném dokumentárním seriálu Ve stopách Attily, krále Hunů, jenž má premiéru 14. září ve 22:00 na kanálu Viasat History.

zdroj: Viasat