Koncertní premiéry z Německa a živý přenos z Rakouska na ČT art

11.09.2020 09:01

Světová operní hvězda pod širým nebem na Odeonsplatz bavorské metropole ve francouzském zpěvoherním repertoáru. Slavný tenorista Jonas Kaufmann zpívající árie Julese Masseneta, Emmericha Kálmána a Giacoma Pucciniho.

Světoznámá mezzosopranistka Elína Garanča v titulní roli napínavého příběhu cti, lásky a zrady. To jsou tři večery z Mnichova a Vídně, které nabídne příští týden ČT art.

V pondělí 14. září se na obrazovkách kulturní stanice České televize objeví v pohádkové atmosféře mnichovského Odeonsplatzu s Theatinským kostelem a neoklasicistní architekturou Lea von Klenzeho na pozadí světová operní hvězda Diana Damrau. Po swingující vstupní předehře z Bernsteinova Candida zazáří pěvkyně ve francouzském zpěvoherním repertoáru, ve kterém nechybí árie z Massenetovy Manon nebo valčíková píseň z Gounodovy opery Romeo a Julie.

▲ Diana Damrau - Odeonsplatz (foto: ČT)

V závěru pracovního týdne, v pátek 18. září, se v záznamu z téhož dne představí v zahradách paláce Schönbrunn orchestr Vídeňské filharmonie, jenž se na místo pravidelně vrací každé léto od roku 2004. Tentokrát pod taktovkou Valerije Gergijeva, v čele se sólistou Jonasem Kaufmannem.

O den později se diváci přenesou zpátky do Mnichova, tentokrát do Bavorské státní opery, na jejímž jevišti zpívá Elína Garanča v tragické opeře o čtyřech dějstvích Favoritka italského romantického skladatele Gaetana Donizettiho. Režisérka Amélie Niermeyerová zasadila příběh z poloviny čtrnáctého století do současnosti, do dalších rolí obsadila Matthewa Polenzaniho nebo Mariusze Kwieciena. Televizní premiéru uvede ČT art ve francouzském znění s titulky.

Koncertní premiéry na ČT art v následujícím týdnu

Diana Damrau v Mnichově - pondělí 14. září 2020 ve 20:15 (premiéra)

Koncert ze Schönbrunnu 2020 - pátek 18. září 2020 ve 20:15 (zpožděný přímý přenos)

G. Donizetti: Favoritka - sobota 19. září 2020 ve 20:15 (premiéra)

