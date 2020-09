Slečna Scarletová a Vévoda na Epic Drama

Také máte rádi historické detektivky? V následujícím článku nabízíme tip na jednu, která se odehrává koncem 19. století a její hlavní hrdinkou je poměrně na tu dobu netypicky žena, slečna Eliza Scarletová.

Londýn, 80. léta 19. století. Nebo také Dublin, rok 2020. Co mají tyto údaje společného? V prvním z obou časoprostorů se zbrusu nový seriál odehrává, v tom druhém se natáčel. Zda byl problém v přelidněném Londýně nalézt místa k filmování scén, jež měly věrně působit jako téměř 140 let staré, nebo by se filmování v jednom z nejdražších měst světa finančně nevyplatilo, to netušíme. Každopádně kulisy irského hlavního města působí jako hodně věrná napodobenina staré verze metropole Albionu.

▲ Slečna Scarletová a Vévoda (foto: Viasat)

Stejně tak věrně působí i výkony herců v hlavních rolích seriálu. Jako Eliza Scarletová se představí Kate Phillipsová, která se proslavila díky jinému historickému seriálu s názvem Wolf Hall či snímku Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders) ale zahrála si i v populárním seriálu The Crown. Úspěšně jí sekunduje „Vévoda“ Stuart Martin, který není skutečným vévodou, nýbrž „jen“ policejním inspektorem Williamem Wellingtonem s touto přezdívkou. Tento herec zase zazářil jako Silas v seriálu Jamestown. No a třeba do role podvodníka jménem Mojžíš byl obsazen Ansu Kabia neboli Eddie Knight ze seriálu Svět v plamenech.

Eliza se detektivkou nestává úplnou náhodou, vždyť se o tuto práci, kterou vykonával její otec jakožto šéf vlastní detektivní agentury, zajímala už dříve. Vlastně nikdy nenaplňovala definici pravé dámy 19. století, splňující očekávání konvenčnějších souputníků, i když šarmantní byla dost i tak.

Hned na úvod umírá detektiv Henry Scarlet a na jeho místo nastupuje ambiciózní Eliza, která svému okolí smrt svého otce tak trochu zamlčí. Výrazně jí v tom pomáhá i Vévoda Wellington, dřívější chráněnec jejího otce, který ji začíná brát vážně poté, co se jí podaří vyřešit zdánlivě neřešitelný případ - díky ní totiž osvobodí nevinného muže, který je nalezen na místě činu vraždy se zakrváceným nožem v ruce.

Zatím byla natočena první série, kterou již brzy budou mít možnost zhlédnout i čeští diváci, a která měla v originálním znění premiéru v průběhu letošního jara. Každý ze šesti dílů seriálu s sebou přináší originální zápletky, které si svojí napínavostí a mysteriózním nádechem v ničem nezadají se slavnějšími detektivními díly zasazenými do doby, ve které nechvalně proslula i jedna reálná postava londýnského podsvětí, a sice Jack Rozparovač.

Zápletky seriálu Slečna Scarletová a Vévoda můžete zhlédnout vždy v úterý od 15. září ve 21:00 hodin kanál Epic Drama.

