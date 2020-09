Discovery Ultra - první 4K kanál Discovery startuje

18.09.2020 10:01

DNES!

Společnost Media Alliance ve spolupráci s ruským telekomunikačním operátorem MTS zahajuje dnes 18. září 2020 vysílání prvního vzdělávacího 4K kanálu společnosti Discovery Inc. - Discovery Ultra. Rusko se stává prvním trhem, kde začíná nový program vysílat.

Discovery Ultra bude dostupný abonentům satelitní, kabelové a mobilní televize MTS. Zákazníci satelitní služby MTS TV (ABS 2A, 74,7°E) najdou tento nový 4K program v balíčcích Bazovyj (Basic), Razširennyj (Extended), Bazovyj Plus (Basic Plus) a Razširennyj plus (Extended Plus).

Discovery Ultra je vzdělávací a zábavní kanál ve formátu Ultra HD rozlišení od světového lídra v oblasti zábavy v žánru reality. Klíčovými žánry kanálu budou: přežití a dobrodružství, věda a vesmír, divoká zvěř, nebezpečí a krása.

Klíčové pořady pro Discovery Ultra jsou vyráběny v nativním 4K formátu za pomocí speciálního vybavení. Nyní jde asi o 80 procent vysílaného obsahu. Provozovatel nicméně plánuje v nejbližší době přechod na vysílání 100% obsahu ve 4K.

Americká společnost Discovery na ruském trhu nabízí již dva program ve 4K rozlišení. Vedle programové novinky také panevropský sportovní kanál Eurosport 4K.

zdroj: telesputnik.ru + telesat-news.net