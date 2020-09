ČT uvede Život s Alzheimerem

17.09.2020 12:41

DNES!

Dokument Život s Alzheimerem zaznamenává osudy čtyř rodin, které se potýkají s Alzheimerovou chorobou a vypovídá o tom, jak se se zákeřnou nemocí vypořádat. Diváci ho mohou vidět v premiéře na obrazovkách ČT2 jako příspěvek k Mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby v úterý 22. září od 20.50 hodin.

„ Cílem filmu je ukázat život s člověkem postiženým Alzheimerovou nemocí se všemi problémy a těžkostmi, které s sebou nese. A že za určitých podmínek je možný a lidé se ho nemusí bát. A také, že vedle významu pro nemocné, tedy pocitu jistoty a bezpečí, který je pro ně obrovsky důležitý, může mít svůj jistý přínos i pro samotné pečující ,“ uvádí ke snímku jeho režisér a scénárista Petr Slavík a dodává: „ Mnozí Alzheimerovu chorobu totiž stále vnímají jako stigma. Ale lidé, se kterými jsme natáčeli, jsou přesvědčeni, že o problémech se má mluvit, a že jejich zkušenosti mohou pomoci dalším, kteří jsou ve stejné situaci jako oni anebo se do takové situace někdy v budoucnu dostanou .“

▲ Život s Alzheimerem, Alena Kastelicová při natáčení (foto: ČT)

Natáčení filmu, jež se soustředí výhradně na všední život čtyř rodin, kteří se o blízké starají ve svém domácím prostředí, probíhalo od Velikonoc do Vánoc minulého roku. Diváci budou mít po skončení snímku možnost na webu www.ceskatelevize.cz/zivotsalzheimerem​ diskutovat nejen s tvůrci, ale i odborníky a rovněž podpořit Nadační fond Alzheimer, který financuje výzkum této nemoci.

„ Dokument nemá být snahou o pouhý popis diagnózy. Film se snaží hlavně podat zprávu o lidech, kteří o dané pacienty s diagnózou pečují. Co to pro ně znamená, jak zvládají psychické odcházení blízkých. Je to jeden z nejtěžších momentů, kdy vaše milovaná bytost je stále tady, ale její mozek už vlastně nikoliv ,“ říká kreativní producentka Martina Šantavá.

