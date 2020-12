HBO GO se přemění v HBO Max

04.12.2020 17:30

DNES!

Ve druhé polovině roku 2021 se SVOD služba HBO Max, která odstartovala v květnu letošního roku ve Spojených státech, objeví také v Latinské Americe a Evropě. Informoval o tom Andy Forssell, vedoucí HBO Max Global během konference Web Summit.

HBO má v úmyslu transformovat stávající internetové služby HBO v Evropě v HBO Max. S novým brandem se má rozšířit obsah. V České republice a na Slovensku fungují dvě služby od HBO: samostatná OTT služba HBO GO a také služba určená abonentům platforem HBO OD.

Andy Forssell, vedoucí HBO Max Global, a Casey Bloys, hlavní ředitel obsahu pro HBO a HBO Max, vystoupili na webové konferenci Web Summit, která přilákala přibližně 100 000 účastníků.

▲ Logo HBO Max

V diskusi o plánech mezinárodní expanze Forssell dodal, že se bude týkat 190 zemí: „Je jen otázkou, jak rychle to dokážeme.“

Rovněž byla nastolena otázka obtížného období premiér HBO Max v kontextu pandemie COVID-19. Bloys řekl, že když přišel březen, v plánu nebo realizaci bylo množství služeb pro HBO Max, ale všechno bylo zrušeno. Spuštění HBO Max proběhlo téměř bez problémů. HBO se nyní vrací k produkci z března.

Na otázku co odlišuje HBO Max od Netflixu, Hulu a dalších streamovacích soupeřů, Bloys odpovědě: "Nejde jen o obsah, ale také o způsob jejich prezentace. Cítím, že existuje skutečný člověk nabízející obsah, který je příjemný a zábavný a má osobnost." Forssell dodal, že pro uživatele to znamená větší zapojení lidského faktoru do doporučení dalšího obsahu. HBO Max bude částečně kombinovat lidský faktor s algoritmy, které se postupně vylepšují.

Během karantény se podle očekávání výrazně zvýšila spotřeba obsahu. Podle Forssella zaznamenala HBO po svém uvedení o 60 procent větší provoz na uživatele, než ve čtvrtletí před pandemií.

zdroj: satkurier.pl