Od ledna nová globální platforma discovery+

02.12.2020 21:04

DNES!

Společnost Discovery dnes oznámila spuštění globální platformy discovery+. Provoz této služby bude zahájen 4. ledna 2021. V USA bude spuštěna v exkluzivní spolupráci se společností Verizon, jejíž klienti budou moct discovery+ využívat po dobu 12-ti měsíců.

Celosvětové spuštění platformy discovery+ v prvních 25 zemích již bylo zahájeno, a to v Indii, ve Velké Británii a Irsku.

Při uvedení na americkém trhu bude discovery+ nabízet vůbec největší obsahovou knihovnu, kterou kdy streamovací platforma mohla představit. Široká nabídka bude zahrnovat mnoho exkluzivních, původních seriálů napříč populárními tématy, mezi kterými má značka Discovery velmi silnou vedoucí pozici. Patří k nim lifestyle a vztahy, dům a jídlo, skutečné zločiny, paranormální jevy, dobrodružství a příroda, věda, technologie, životní prostředí a řada velmi kvalitních dokumentů.

Ve Spojených státech nabídne discovery+ více než 55 000 epizod pořadů na jednom místě a více než 2 500 nových a klasických show z ikonického portfolia značek spadajících pod Discovery, mezi něž patří HGTV, Food Network, TLC, ID, OWN, Travel Channel, Discovery Channel a Animal Planet. Diváci ve Spojených státech také získají přístup k novým seriálům ikonických franšíz a osobností, mezi které patří Chip a Joanna Gainesovi, Will Packer a Kevin Hart, 90denní snoubenci, Bobby Flay a Giada De Laurentiisová, Duff Goldman, Amy Schumerová, Carla Hallová, David Schwimmer, Sir David Attenborough, Ben Napier, Sebastian Maniscalco, Joe Kenda, Mike Rowe a mnoho dalších.

Služba discovery+ nabídne také celou řadu přírodních a environmentálních programů v čele s exkluzivním streamovacím přístupem do široké nabídky přírodopisných dokumentů společnosti BBC, včetně Zázračné planety, Modré planety a obsahu digitální značky The Dodo.

▲ Logo Discovery+

Discovery+ navíc také vůbec poprvé sloučí nejoblíbenější non-fiction obsah partnerských značek A&E, History a Lifetime se značkami společnosti Discovery. Více než 1 500 epizod nejoblíbenějších franšíz od společností A&E zahrnuje seriály Prvních 48 hodin (The First 48), Bring It, Dance Moms, Trucky na ledě (Ice Road Truckers), Mistři zastavárny (Pawn Stars), Vetřelci dávnověku (Ancient Aliens), Válka skladů (Storage Wars) a 60 Days In, Závislosti (Intervention) a Lovci přízraků (Ghost Hunters). Akvizice upevňuje roli discovery+ jako vedoucí streamovací platformy v oblasti zábavy vycházející ze skutečného života.

Globálně Discovery rozšíří svou nabídku o obsah v místních jazycích a současně nabídne široké portfolio živých sportů, aby oslovila své klienty na více než 25 klíčových trzích, mezi něž patří Skandinávie, Itálie, Holandsko nebo Španělsko. Společnost plánuje spustit v roce 2021 platformu také v latinskoamerických zemích, včetně Brazílie, a v některých oblastech Asie.

Díky pevným vztahům společnosti Discovery s distribučními partnery byla platforma discovery+ minulý měsíc spuštěna ve spolupráci se společnostní Sky ve Velké Británii a Irsku. Sky v současnosti nabízí discovery+ milionům zákazníků své služby Sky Q na 12 měsíců zcela zdarma. Spuštění discovery+ bude dále podporováno společností TIM v Itálii.

Spuštění platformy discovery+ v Evropě bude podpořeno bezkonkurenčním, prémiovým a lokálním obsahem na Eurosportu. Nabídka sportovních přenosů je široká, zahrnuje tenisové Grand Slamy, cyklistické Grand Tours, motosport, fotbal i zimní sporty. Počínaje Olympijskými hrami* v Tokiu 2021 se discovery+ v Evropě stane Domovem olympijských her, kde bude možné sledovat každou minutu, medaili i sportovce živě i na vyžádání (on demand).

• Olympijská práva vylučují Rusko. Eurosport bude v roce 2020 oficiálním vysílatelem ve Francii a Velké Británii.