Od roku 2021 na Eurosportu 43 týdnů živého vysílání PGA TOUR

16.12.2020 12:25

Před námi je významný golfový rok. Eurosport oznámil nové partnerství s PGA TOUR a v průběhu roku nabídne sportovním fanouškům 43 týdnů živého golfového vysílání. Od ledna 2021 představí Eurosport živé golfové vysílání ve více než 30 zemích a teritoriích včetně České republiky a Slovenska.



Eurosport bude vysílat PGA Tour vždy od čtvrtka do neděle, denně až 4 hodiny živě, v České republice a na Slovensku v českém jazyce. Diváci mohou pravidelně sledovat nejlepší a nejpopulárnější golfové hráče světa, na obrazovkách budou Tiger Woods, Rory McIlroy, Dustin Johnson nebo Phil Mickelson. Slovensko má v PGA TOUR zastoupení, jeho barvy reprezentuje Rory Sabbatini.

▲ Hráč golfu (foto: Getty Images)

Nové partnerství dále rozšíří publikum PGA TOUR, především o diváky, kteří budou turnaje sledovat v rámci svého televizního tarifu. V příštích měsících nabídne Eurosport svým divákům některé z nejočekávanějších turnajů PGA TOUR včetně The Players Championship, Farmers Insurance Open, The Genesis Invitational a Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, stejně jako Playoff FedExCup, který startuje v srpnu.

Golfové vysílání Eurosportu prohlubuje dlouhodobé partnerství Discovery a PGA TOUR, díky němuž v roce 2018 vznikl kanál GOLFTV, digitální domov golfu nabízející streamované vysílání živě nebo na vyžádání pro fanoušky po celém světě. Zatímco GOLFTV zůstává nadále tou nejlepší destinací pro nadšence, kteří si chtějí užít co nejbohatšího golfového obsahu, Eurosport díky svému dosahu do milionů domácností slibuje rozšířit počet diváků golfu v Evropě.



Eurosport a GOLFTV jsou součástí Discovery, globálního lídra v oblasti zábavy, kterou dodává divákům po celém světě. Společnost Discovery podepsala 12leté strategické spojenectví s PGA TOUR v červnu 2018. Její golfový systém zahrnuje také Golf Digest, nejnavštěvovanější golfovou destinaci v USA.

zdroj: Eurosport