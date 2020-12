Nechte se katapultovat rovnou na svátky při sledování výbušné show na Discovery Channel

17.12.2020 12:20

DNES!

Discovery se chystá zahájit sváteční období v epickém stylu. Kdo vyhraje ve vánoční soutěži, ve které se výrobci raket snaží dostat své vánoční stromky do vzduchu co nejvýše to jde? Nenechte si ujít premiéru výbušné show Raketa na vánočním stromku (Rocket Around the Christmas Tree) v sobotu 19. prosince přesně o půlnoci na Discovery Channel.

A obavy stranou - při natáčení nebyly poškozeny žádné živé stromy!

▲ Moderátor pořadu Nick Uhas (foto: Discovery)

V této epické soutěži se utkají týmy složené z amatérů toužících po troše vzrušení i z inženýrů působících v leteckém a kosmickém průmyslu, které využijí své znalosti a pyrotechnické dovednosti k tomu, aby se s letošním rokem rozloučily v opravdu výbušném stylu. Který z týmů si odnese vítěznou trofej?

Výzva zahrnuje vše od umělých vánočních stromů vystřelených k nebeským výšinám, přes střelbu cukrovými hůlkami vesmírnou rychlostí a doručení dopisů Santovi, až po pokusy bezpečně přepravit na 50 křehkých ozdob, aniž by se rozbily.

Pořadem diváky provede Nick Uhas, americký televizní moderátor, YouTuber, účastník reality show BigBrother a nadšenec do vědy. Tuhle předvánoční „řachandu“ si prostě nesmíte nechat ujít!

Pořad vyrobila pro Discovery společnost Public House Pictures. Výkonnými producenty jsou Rob Hammersley a Christophe Irion, za Discovery se na vzniku série podíleli Wyatt Channel jakožto výkonný producent a Andrew Lessner jako producent.

zdroj: Discovery