Prima natočila novou řadu soutěže Máme rádi Česko

25.01.2021 12:29

Další řadu oblíbené vědomostní soutěže Máme rádi Česko natočila v uplynulých dnech televize Prima. Desetidílná devátá série populární show, jíž opět provede moderátor Libor Bouček, přinese vizuální i obsahové novinky. Její natáčení provázela velmi přísná bezpečnostní opatření.

Nové studio, nové technologie, nové logo, nová kapela, mezi soutěžícími špičky ve svých oborech a všechno to, co diváci na oblíbené televizní soutěži milují. Tedy dobrou zábavu, skvělou muziku, známé hry a v neposlední řadě i chytrý humor moderátora Libora Boučka a kapitánů soutěžních týmů Jakuba Prachaře a Vojty Kotka. Nejenom to slibuje v pořadí již devátá řada show Máme rádi Česko.

„ Přes všechny komplikace, které tato doba nese, se nám podařilo natočit deset jedinečných dílů s výjimečnými konci. Máme několik skutečně překvapivých finále, během kterých se stalo to, co ještě nikdy v historii soutěže. Samotného mě překvapilo, že i po osmi letech může tahle soutěž přinést ještě vyšší míru humoru a ještě dramatičtější závěry. Bude to legrace jako vždycky, ale navíc jsme měli mimořádně šťastnou ruku při castingu ,“ naznačil režisér pořadu Michael Čech. Své znalosti o Česku si tentokrát poměří například Aňa Geislerová, Jana Plodková, Jan Hřebejk, Jiří Langmajer, Lukáš Langmajer, Adéla Gondíková, Saša Rašilov, Igor Chmela, Matěj Ruppert, Gabriela Koukalová nebo Daniela Písařovicová. A proti svému synu Jakubovi nastoupí i David Prachař.

▲ Máme rádi Česko (foto: Prima)

„ Před začátkem natáčení jsem si říkal, jestli se ještě po tolika řadách a v tomhle věku dokážeme takhle bavit. A zjistil jsem, že dokážeme. Připomíná mi to tady tábor, naše šatny jsou jako chatky, jako dopolední zábavu natočíme jeden díl, po společném obědě máme odpolední program - natáčení druhého dílu. Myslím, že se nám tu táborovou poetiku podařilo dostat i před kamery ,“ říká moderátor Libor Bouček, který je současně autorem scénáře soutěže. „ Myslím si, že jsme natočili nejlepší řadu v dějinách tohoto pořadu ,“ doplňuje Jakub Prachař, který v pozici kapitána jednoho ze soutěžních týmů působí od samého začátku vysílání pořadu a proslul svojí neporazitelností. Vojta Kotek je už čtvrtým kapitánem, který se ho v této řadě opět pokusí porazit. „ Jakub už tady odrovnal spoustu svých kamarádů, kteří to po pár řadách vzdali. Já jsem se dopředu smířil s prohrou. Ale vzhledem k tomu, že jsme letos díky nové dekoraci dostali na pulty i jmenovky, tak to znamená, že bych se tu mohl udržet i dál. Kdybych to vzdal, musela by produkce přemluvit Vojtu Dyka, aby to vzal po mně ,“ uvažuje Vojta Kotek.

Kromě jmenovek diváci zaregistrují i další vizuální změny. „ Jsme sice v menším studiu a máme i kvůli covidu méně diváků, ale díky dekoraci z nejlepších 4K LED obrazovek, což je nejvyšší dostupná řada, to není poznat, naopak studio vypadá velkolepěji. Takřka každé herní kolo má speciální 3D grafiku, na které tři čtvrtě roku pracovalo patnáct grafiků. Na této dekoraci je mnoho technické práce, která se ale jednoznačně vyplatila ,“ vysvětluje režisér Michael Čech. Máme rádi Česko získalo pro natáčení nové studio přímo v sídle televize Prima. Vizuální novinky doplní i ty akustické díky novému hudebnímu tělesu a aranžím Maxibandu Jana Maxiána.

Samotné natáčení provázela velmi přísná bezpečnostní opatření. Bezvýhradnou podmínkou pro vstup do studia byl negativní výsledek testu na covid-19. Přesto divák uvidí publikum v rouškách. „ Současná situace pochopitelně ovlivnila i realizaci pořadu Máme rádi Česko vzhledem k tomu, jak nepříznivé jsou nyní podmínky pro hromadné natáčení. Produkce pořadu ale vytvořila testovací centrum a sestavila dokonalou logistiku testování, díky které se testovaní s negativním výsledkem nepotkali s dosud netestovanými. S takto kvalitní přípravou jsem se dlouho nesetkal, a díky tomu jsme mohli všech deset dílů natočit bez větších změn a komplikací ,“ dodal režisér Michael Čech.

Premiérové díly pořadu Máme rádi Česko plánuje televize Prima nasadit do vysílání během právě probíhající jarní televizní sezóny.

Vědomostní soutěž Máme rádi Česko vysílá televize Prima již od 7. dubna 2013 a dosud odvysílala 76 epizod, v nichž své znalosti změřilo 406 českých osobností.

zdroj: Prima