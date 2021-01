Cesta za uzdravením Angely Orosz v dokumentu na TV Spektrum

Dosud nevyprávěný příběh židovského dítěte, které se narodilo v koncentračním táboře a přežilo. Příběh traumatu tří generací žen, které se v rodině dědí již 75 let. Trauma z nejtemnějších časů lidské existence - z koncentračního tábora Osvětim, které v dokumentárním seriálu Narozená v Osvětimi (Born in Auschwitz) přináší televizní stanice Spektrum.

Svoji minulost si neseme s sebou

Dokáže člověk zapomenout na hrůzy, které v minulosti přežil? Je možné se vyrovnat se strastiplnou minulostí, či dětstvím na hranici přežití? Slavný římský řečník Marcus Tullius Cicero řekl: „ Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti .“ Výrok, který dokonale vystihuje poslání Angely Orosz. Malého děťátka, které se svojí matce Veře narodilo v 7. měsíci těhotenství a vážilo pouhý kilogram. Nebylo by na tom nic tak zvláštního, kdyby místem jejího narození nebyl koncentrační tábor Osvětim a její matka nebyla vybrána na experimenty nechvalně proslulým „andělem smrti“ - doktorem Mengelem.

Vztah matky a dcery poznamenaný traumatem

Svým dětem se snažíme ze sebe předat to nejlepší. Chceme, aby měli lepší život, než jsme měli my, a především se chceme vyvarovat chyb, kterých se dopustili naši rodiče. Co ale dělat, když jsme dítě přivedli na svět v koncentračním táboře a 5 týdnů jsme ho museli skrývat před světem? Co když se sami nedokážeme vyrovnat s minulostí a jediné, co dítěti dokážeme předat je boj o přežití? Odpovědi na tyto otázky se snaží najít Angela, která přežila hrůzy koncentračního tábora, založila rodinu a svojí dceři Kati kromě mateřské lásky předala také trauma z holokaustu.

Aby Kati zabránila dalšímu traumatizování svých potomků, rozhodla se se svou maminkou vrátit na místa spjatá s její minulostí. Navštívily Angelinu vlast - Maďarsko, také Polsko, Německo, i Izrael a setkaly se s několika německými psychoterapeuty či dokonce s papežem Františkem. Na cestě se postavily tváří v tvář svojí bolesti, aby se mohly vydat směrem k uzdravení. Vy se teď můžete vydat na cestu vyrovnávání s traumatem společně s těmito obdivuhodnými ženami.

Filmařská dvojice, která jde až pod povrch

Andras Takacs je maďarský producent a režisér dokumentárních seriálů s názvem „On The Spot“, které natáčí společně se svou partnerkou Eszter Cseke, bez štábu s použitím pouze dvou kamer. Umístil se v evropském žebříčku časopisu Forbes 30 po 30 a je držitelem ocenění Zlatá Nymfa za nejlepší dokument na filmovém festivalu v Monte Carlo.

Andras a Eszter pronikají do hloubky lidských příběhů, ať už jde o zapomenuté kmeny v pralesích, nebo život ženy, která se narodila v koncentračním táboře. K příběhu Angely Orosz se dostali díky přípravám na seriál o porodech v různých kulturách po celém světě. V době mapování příběhu dítěte z Osvětimi získali nejen skvělý materiál na originální dokument, ale také v Angele našli inspirativní přítelkyni a novou „prababičku“ jejich dítěte.

Chcete-li hlouběji proniknout do putování Angely Orosz za uzdravením, nenechte si ujít dokument Narozená v Osvětimi (Born in Auschwitz) již ve středu 27. února ve 22:00 hod. na televizní stanici Spektrum.

