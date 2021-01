HBO Max oznamuje vedoucí tým pro region EMEA

20.01.2021 15:34

Společnost WarnerMedia dnes oznámila, že Christina Sulebakk, dříve General Manager HBO Europe, převezme roli General Manager HBO Max EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika).

Na své nové pozici bude Christina Sulebakk odpovědná za upgrade stávajících streamovacích služeb HBO na současných trzích (HBO Nordic, HBO España, HBO Portugalsko a HBO GO ve střední a východní Evropě) na služby HBO Max od roku 2021 a za správně načasovanou expanzi HBO Max do dalších teritorií v Evropě, na Středním východě a v Africe. Reportuje Johannesu Larcherovi, Head of HBO Max International.

▲ Christina Sulebakk (foto: HBO)

Jak již bylo dříve oznámeno, stávající streamovací služby pod značkou HBO v Evropě zahájí upgrade na HBO Max během letošního roku. Do té doby se budou streamovací služby HBO Europe plně soustředit na nabídku jedinečného obsahu stávajícím předplatitelům.

Christina Sulebakk v průběhu let zastávala několik vedoucích pozic ve společnosti HBO Europe a hrála tak klíčovou roli při spuštění HBO Nordic, HBO España a HBO Portugal, jakož i při transformaci středoevropského podnikání HBO na streaming a naposledy při rozvoji go-to market strategie pro HBO Max LatAm.

zdroj: HBO