Superman a Lois - nový seriál od 24. února na HBO GO

11.02.2021 18:57

Společnost HBO uvede 24. února 2021 nový superhrdinský seriál Superman a Lois na HBO GO současně s americkou premiérou.

Tyler Hoechlin a Elizabeth Tulloch se v hlavních rolích jako nejslavnější superhrdina a nejznámější komiksová novinářka musí vypořádat se vším stresem, vypětím a náročností života pracujících rodičů v dnešní společnosti.

Hoechlin a Tulloch již dříve ztvárnili tyto kultovní postavy v několika epizodách superhrdinských seriálů DC ze světa Arrowverse.

▲ Superman a Lois (foto: HBO)

Kromě Hoechlina a Tulloch se v hereckém obsazení seriálu Superman & Lois objeví také Jordan Elsass (Little Fires Everywhere, Panic), Alexander Garfin (New Amsterdam), Inde Navarrette (Proč? 13x proto) a další.

Producenty seriálu jsou Greg Berlanti (Arrow, Titans, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow), Sarah Schechter (Batwoman, Riverdale, Mrtvý bod), Todd Helbing (Flash, Pod černou vlajkou, Spartakus: Krev a písek) a Geoff Johns (Titans, Wonder Woman, Batwoman).