Samsung startuje rozvojový program pro mladé

01.03.2021 16:30

Většinu mladých lidí trápí nejistota. Studenti nemohou do škol a obávají se následků na svá uplatnění. Konec školní docházky však neznamená konec vzdělávání, možností je stále dost. Současné situaci a studentům na míru vytvořil Samsung devítiměsíční program pro Čechy a Slováky ve věku 17 až 21 let: Tvoje šance #futureskills. On-line registrace je možná do 17. března.

Změny na pracovním trhu, světová digitalizace, vznik nových pracovních procesů a pozic - to vše reflektuje program Samsung Tvoje šance #futureskills, ve kterém je „příprava na budoucnost“ nosným tématem. Už čtvrtý ročník rozvojového programu odstartuje v dubnu a potrvá do konce roku 2021. „ Mladí lidé velmi často touží zajistit si práci, která je bude bavit a naplňovat. To je také stěžejní myšlenka našeho rozvojového programu - ukázat aktivním studentům, jaké mají profesní možnosti, jak se třeba liší jejich představy od reality, podpořit jejich zájmy, pomoci jim objevit své talenty a posílit svou hodnotu na trhu práce. Účastníkům takto chceme usnadnit vstup do samostatného dospělého života, naučit je měkké dovednosti i ‚dovednosti budoucnosti‘, ze kterých budou čerpat v každé profesi, ale jistě je využijí i mimo práci, a pomoci jim zorientovat se ve světě plném technologií, kde digitalizace pronikla do všech odvětví ,“ popsala Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung.

Devítiměsíční program nabídne desítky různých rozvojových workshopů, v prezenční i on-line formě, podporu kariérových koučů i exkurze ve velkých firmách, vše s důrazem na individuální rozvoj účastníka. „ Studenti získají vedení odborníků z praxe - od kariérového poradenství přes management firem po marketing - posílí své sebevědomí, schopnost sebeprezentace i týmové spolupráce, zlepší si angličtinu i kreativitu. Za devět měsíců toho prožijí opravdu hodně, jsou to desítky, spíš stovky hodin volného času, které investují do sebe, svého rozvoje, což hned v úvodu vybraným studentům zdůrazňujeme. Navzdory náročnosti jsme v minulých třech letech neměli nikoho, kdo by program vzdal ,“ poukázala Zuzana Mravík Zelenická.

▲ Samsung, start programu Tvoje šance (foto: Samsung)

Loňským ročníkem programu Samsung Tvoje šance #futureskills prošlo devět účastníků vybraných z 82 přihlášených. Dohromady zvládli absolvovat 28 skupinových workshopů a strávili bezmála 2700 hodin individuálním rozvojem. „ Letos bychom rádi do intenzivního programu zapojili rovných 10 studentů. Účastníky vybíráme na základě vyplněného on-line formuláře a zaslaného krátkého motivačního videa. V projektu se budou studenti pravidelně potkávat s kariérovým poradcem, získají přístup do rozsáhlé on-line vzdělávací platformy s desítkami kurzů z oblastí technologií a marketingu, během celého roku, pokud to situace dovolí, stráví čtyři víkendové workshopy v Praze, které se zaměří mimo jiné na kritické myšlení a fake news, Design Thinking, projektové řízení nebo prezentační dovednosti. Další jeden až dva workshopy budou každý měsíc probíhat on-line, což se nám osvědčilo i ve ztížených podmínkách během covidu ,“ prozradila Lucie Mairychová, organizátorka programu Samsung Tvoje šance #futureskills.

Celý rok budou navíc účastníci pod dohledem svých mentorů pracovat na týmových projektech se sociálně-společenským dopadem. „ Záleží jen na nich, jaký problém ve společnosti budou chtít projektem reflektovat a řešit, my účastníkům poskytneme know-how a dostupné prostředky k realizaci nápadu. Týmovými projekty se připojíme ke globální metodologii a platformě Solve for Tomorrow, kterou Samsung iniciuje po celém světě na podporu inovativního myšlení ,“ doplnila Zuzana Mravík Zelenická.

Studenti se zájmem o další vzdělávání se mohou přihlašovat do programu na jeho webu https://samsungtvojesancefutureskills.cz/ do 17. března.

zdroj: Samsung