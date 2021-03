ČT uvede rozhovory na dva metry. Minišou Karla Šípa začíná

17.03.2021 14:53

DNES!

Divadla jsou pro diváky zatím sice stále uzavřená, ale natočit v prázdném hledišti rozhovor dvou lidí lze. Toho využil Karel Šíp - a na domácí půdě Divadla Semafor si pozval zdejšího principála - divadelníka a hudebníka Jiřího Suchého.

Jejich povídání diváci programu ČT1 uvidí v sobotu 27. března ve 21.15 hodin. O týden později se mohou těšit na setkání s hercem a scenáristou, letošním jubilantem, Zdeňkem Svěrákem. Jako třetí v pořadí moderátor vyzpovídá Jiřinu Bohdalovou. Jejich rozhovor Jednička uvede v květnu, kdy herečka oslaví 90. narozeniny.

▲ Minišou Karla Šípa: Jiří Suchý a Karel Šíp (foto: ČT)

„ Jestli má někdo cit pro výběr zajímavých hostů a schopnost je vyzpovídat tak, že se dozvíte něco nového i o těch osobnostech, které velmi dobře znáte, je to právě Karel Šíp. Jeho nápad na divadelní rozhovory mezi čtyřma očima mě zaujal a jsem ráda, že nezůstalo jen u smělých plánů, ale že diváci České televize už brzy sami uvidí hned několik skvěle natočených dílů. Určitě to není náhrada za Všechnopárty. Ta má své fanoušky, své diváky a já věřím, že k jejímu natáčení se vrátíme hned, jak to bude možné. Ale než se tak stane, je tu Minišou ,“ říká kreativní producentka Lucie Kapounová.

▲ Minišou Karla Šípa: Zdeněk Svěrák a Karel Šíp (foto: ČT)

Rozhovor

Karel Šíp: Nevzpomínám si, kdy jsem byl tak zvědavý na reakce diváků

Dotaz: Jak vznikl nápad na Váš nový pořad?

Karel Šíp: Diváky bych rád předem upozornil, že se nejedná o žádnou náhradu za Všechnopárty. Jenže neustálé čekání na zmírnění vládních opatření, které se však nedostavuje, mě přivedlo k úvaze - když takřka nic nelze, lze vůbec něco? A toto je výsledek: v prázdném divadle, bez diváků, lze vést rozhovor s jedním hostem ze vzdálenosti předepsaných dvou metrů, čili do těchto parametrů se pokud možno vejít. Tedy vést rozhovor s osobností výjimečnou, hodnou obdivu nejen mého, osobností inspirativní, takovou, se kterou si dokážu necelou hodinu povídat, a pak se mi ještě zdá, že jsme neřekli všechno. Takových osobností nemáme mnoho, ale jsou tu.

Proč název Minišou a kdo budou Vaši hosté?

Nějak se to jmenovat muselo. Stejně tak by tomu slušel třeba název Mezi čtyřma očima, Povídání potichu, Rozhovory na dva metry, Dialogy bez roušky a takových názvů bychom určitě dali dohromady víc. Zvolili jsme Minišou, což je samozřejmě nadsázka, není to vůbec žádná šou, výstižné je spíš slovo Mini. S minimálními prostředky se budu snažit do našeho povídání vtáhnout diváky tím, že se pokusím rozmlouvat se svými hosty i o věcech, o kterých v rozhovorech běžně nemluvili. Nebo vy víte, proč například Zdeněk Svěrák ve filmu „Vesničko, má středisková“ v krátkém záběru rozverně panáčkuje za oknem a má na hlavě dámské kalhotky? Nebo na co sbalil Jiřinu Bohdalovou její první manžel, otec dcery Simony a dědeček jejích vnuků Marka a Vojty?

Prvním hostem této nové série je ale Jiří Suchý, ředitel a umělecká duše divadla Semafor, které založil a v jehož útrobách s jeho laskavým svolením natáčíme Všechnopárty už víc než patnáct let. Nevzpomínám si, kdy jsem byl tak zvědavý na reakce diváků, jako v tomto případě a za sebe otevřeně říkám, že se už teď těším na další takováto setkání.

zdroj: ČT