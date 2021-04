Play7 startuje. Je v nabídce TV Vlaanderen

02.04.2021 13:20

DNES!

Na belgický televizní trh vstupuje dnes večer nový lineární kanál s názvem Play7. Jde o nový projekt mediální skupiny SBS Belgium, která již na belgickém trhu provozuje 3 tématické programy Play4 (dříve Vier), Play5 (Vijf) a Play6 (Zes).

Start Play7 je naplánován na dnešní večer - tj. 2.4.2021. Vysílání bude zahájeno ve 20:35 hodin romantickým filmem "The Notebook". Nová stanice byla ještě před svým startem zařazena pro nabídky satelitní platformy TV Vlaanderen lucemburského operátora M7 Group (Canal+ Luxembourg). Programová pozice Play7 je od svého spuštění zakódována systémy Nagra MA (CAID 1818 a 1819), Mediaguard (CAID 0100, provider id 00006C) a Viaccess Orca (CAID 0500, provider id 051900) a dostupná jen pro abonenty TV Vlaanderen.

▲ Play7 startuje dnes

Play7 bude přinášet nejlepší národní a mezinárodní příběhy, reality show, filmy a dramata - pořady věnované renovaci domovů (The Property Brothers, Aussie Property Flippers), nové reality show z prostředí první pomoci (Emergency, One born every minute), nejzajímavější skutečné příběhy (Spoorloos, In het trakt van de) a denní epizody z nejlepších seriálů z nemocničního prostředí (Noční směna, Chirurgové).

SBS se svoji programovou nabídkou oslovuje celou rodinu - Play4 je dlouhodobě zaměřen na celou rodinu, Play5 nabízí zábavu a adrenalinový obsah, Play6 vysílá úspěšné americké filmy a seriály.

technické parametry - Play7:

• Astra 3B (23,5°E), freq. 12,129 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Mediaguard + Nagra MA + Viaccess