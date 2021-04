Špionážní seriál Operace Kondor již zítra na Prima COOL

Mladý a idealistický analytik CIA odhaluje spiknutí, které může připravit o život miliony lidí. Stává se terčem a musí bojovat s nejnebezpečnějšími částmi vojensko-industriálního komplexu.

Podle slavného napínavého románu Šest dní Kondora spisovatele Jamese Gradyho a klasického thrilleru Tři dny Kondora vznikl nový, vzrušující akční špionážní seriál Operace Kondor. Jeho hlavní hrdina, mladý analytik CIA Joe Turner (Max Irons), náhodou odhalí zákeřné spiknutí, které ohrožuje životy milionů lidí.

▲ Seriál Operace Kondor (foto: FTV Prima)

Zjištění otřese jeho ideály, protože Joe se ve skutečnosti přidal k CIA, aby získal šanci změnit americkou špionážní službu zevnitř. Jenže pak se na prahu jeho kanceláře objeví profesionální zabijáci a zmasakrují všechny jeho kolegy. Geniální analytik musí opustit bezpečí think tanku v pomyslné slonovinové věži a bojovat s nejnebezpečnějšími částmi vojensko-industriálního komplexu. Jestli chce Joe získat aspoň malou šanci na přežití, bude nucen udělat věci, o kterých si nikdy ani nepomyslel, že je dokáže - a zjistit, že nikdo nezná svůj skutečný charakter, dokud se neocitá pod ostrou palbou.

Zajímavosti:

Americký seriál měl premiéru v roce 2018. Zatím vznikly dvě řady a celkem 20 epizod.

Seriál Operace Kondor vznikl podle slavného špionážního románu Šest dní Kondora spisovatele Jamese Gradyho, a zároveň se inspiroval scénářem klasického thrilleru Tři dny Kondora, který napsali Lorenzo Semple Jr. (Motýlek, King Kong, Flash Gondor, bondovka Nikdy neříkej nikdy) a David Rayfiel (Vzpomínky na Afriku, Firma, Jeremiah Johnson).

Natáčení probíhalo v kanadském Torontu.

Todd Katzberg, který je jedním ze dvou hlavních producentů Operace Kondor a připravoval adaptaci pro televizní obrazovku, říká, že nová verze mohla vzniknout díky rozvoji moderních technologií. Od roku 1975, kdy se odehrává děj klasického filmu Tři dny Kondora, se toho mnoho změnilo. Jen za poslední dekádu poskočily moderní technologie výrazně dopředu. Katzberg si proto myslí, že mnoho dřívějších příběhů je zralých na nové, moderní zpracování.

▲ Seriál Operace Kondor (foto: FTV Prima)

Producent Todd Katzberg přirovnává atmosféru nedůvěry a paranoie v druhé polovině 70. let 20. století, kdy se odehrává film Tři dny Kondora, k dnešní době.

Todd Katzberg říká, že formát televizního seriálu poskytl tvůrcům možnost vykreslit větší obraz událostí zachycených v knižní předloze. Do seriálu se toho jednoduše vejde více než do filmu.

V seriálu se objevují úplně nové důležité postavy, které byste ve filmu ani knižní předloze nenašli - jako agentka CIA Marty Frostová (Mira Sorvino) nebo agentka FBI Sharla Shepardová (Christina Marie Mosesová).

Jason Smilovic, který je druhým ze dvou hlavních producentů Operace Kondor a připravoval adaptaci pro televizní obrazovku, popisuje hlavního hrdinu jako někoho, kdo žije a pracuje ve slonovinové věži think tanku. Zároveň propadá krizi a rozhoduje se, jestli má opustit CIA. Kdyby to udělal, úplně by se vyhnul všem problémům, které ho vzápětí potkávají. Teď naopak musí odhalit nejen konspirační spiknutí, ale také co v něm opravdu vězí.

Producent Jason Smilovic tvrdí, že biologická hrozba, která se objevuje v seriálu, se stoprocentně zakládá na skutečnosti. Říká, že producenti čerpali tento nápad a další podobné nápady ze skutečných zpráv uveřejněných tajnými službami. Ty se hodně zabývají otázkami typu: Co když určitý člověk spáchá určitou věc? Co když určitý stát spáchá určitou věc? Jaká by měla být naše reakce? Jak bychom se proti tomu dokázali bránit? Jaký by měl být náš protiútok? Co bychom mohli provést jinému státu, který pro nás představuje hrozbu?

Max Irons, který hraje hlavní postavu, prozrazuje, že být akčním hrdinou je obrovská zábava. Jako malý strávil spoustu času na zahradě, kde si s plastovými pistolkami hrál na vojáky a zabijáky. Pamatuje si, že tehdy matce řekl: Tímhle se budu živit.

Max Irons říká, že poprvé viděl film Tři dny Kondora, když byl ještě příliš mladý na to, aby mu rozuměl. Ale když získal roli v seriálu a přečetl si scénář, pustil si film znovu několikrát po sobě.

Max Irons připomíná, že když měl v roce 1975 premiéru film Tři dny Kondora, prakticky ve stejné době se odehrávala aféra Watergate - důvěra Američanů ve vlastní vládu se vytrácela a obyčejní občané si začali uvědomovat, že se v zákulisí odehrává něco nekalého. Dnes je podle něj zápletka filmu i nového seriálu ještě relevantnější. Říká, že v každé době je nutné zamýšlet se nad tím, co nám vláda a politici, kteří jednají v našem zastoupení, zamlčují.

