Třetí série show Utajený šéf startuje ve středu na TV Nova

27.04.2021 09:34

DNES!

Již zítra ve středu 28.4.2021 ve 20:20 hodin odstartuje na TV Nova třetí série Utajeného šéfa. Jako první se představí Simona Kijonková, zakladatelka logistické firmy Zásilkovna. Za svůj podnikatelský počin si v roce 2017 odnesla i ocenění Podnikatel roku.

V současné době je logistika jednou z mála oblastí, kterým se v době pandemie daří. Třetí série Utajeného šéfa vznikala právě v době, kdy již Českou republikou hýbala naplno pandemie. „ Vládní opatření a současný stav na poli podnikání nám samozřejmě zhatily výběr některých oborů. Přesto jsme byli úspěšní a letošní série má opravdu zajímavé úlovky ,“ komentuje kreativní producentka Utajeného šéfa Lucie Matějička Sehnalová.

▲ Utajený šéf (foto: TV Nova)

A právě jednou z velkých ryb na poli firem, které se podařilo tvůrcům Utajeného šéfa zachytit, je i Zásilkovna. Její majitelka Simona Kijonková neměla rozhodně na růžích ustláno. Svůj život trefně přirovnává k filmovým žánrům. „ Dětství byl horor, dospívání thriller a teď žiju pohádku s otevřeným koncem. Prožila jsem si i chvilky bezdomovectví, když jsem 14 dní neměla kde bydlet. Chtěla jsem i odejít z vysoké školy ,“ odhaluje svůj životní příběh generální ředitelka Zásilkovny.

Po prvním podnikatelském neúspěchu hledala nový impuls, a tak se nechala na týden zavřít do tmy. Tam ji napadl koncept Zásilkovny, jak ho známe dnes. Doručovatelský systém založený na síti partnerských firem, díky nimž si zákazník může svůj balíček vyzvednout prakticky kdekoliv. Reakce okolí byly ale na začátku spíše negativní. „Ty ses úplně zbláznila, to ti nemůže fungovat. Už jsi někdy viděla někoho, kdo by si šel vyzvednout svoji zásilku do potravin?“ vzpomíná současná královna e-commerce Kijonková.

▲ Utajený šéf (foto: TV Nova)

Už teď na Voyo nebo ve středu na TV Nova diváci uvidí, jak se z Ženy roku stane paní Libuška. Pětinásobná matka, samoživitelka, kterou týral manžel, a proto žije v azylovém domě. Pro Simonu Kijonkovou bude role jednoduchá a zároveň těžká. Otevírá tak totiž současně svou třináctou komnatu. Libuška připomíná její vlastní rodinný příběh. I přesto se tomu vystavila s cílem zjistit, jak její firma funguje ve všech patrech, než balíček najde svého zákazníka.

„ Když si představím, že je někde jedna jediná zapomenutá zásilka, tak já za ní vidím příběh. Je za ním babička, která čeká na své léky nebo někdo na svůj dárek. A pro mě je velmi důležité zjistit, jestli se k těm zásilkám zaměstnanci chovají tak, jak by měli ,“ popisuje svůj důvod šéfka.

Jak bude spokojená? Bude muset nakonec sáhnout k nejdrastičtějšímu, a dokonce někoho z firmy vyhodit?

zdroj: Nova