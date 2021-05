ČT představí Emila Kolbena, velkopodnikatele, který vsadil na střídavý proud

04.05.2021 10:28

Spolupracoval s Edisonem i Teslou, v Praze soupeřil s Křižíkem a místo jednosměrného vsadil na střídavý proud. To je Emil Kolben, elektrotechnik, podnikatel, zakladatel a dlouholetý ředitel světoznámých továren značky ČKD.

Dokument režisérky Libuše Rudinské přibližuje jeho profesní dráhu i život, krutě ukončený v koncentračním táboře. Film Kolben uvede ČT2 v premiéře v úterý 11. května od 20.55 hodin.

▲ Dokument Kolben (foto: ČT)

Stejně jako Baťa nebo Škoda byl strůjcem velkolepého podnikání, které ovlivnilo hospodářský vývoj v českých zemích na celá desetiletí.

„ Historicky stojí trochu ve stínu Tesly a Křižíka, přitom Emil Kolben byl nejen špičkový vědec, ale především fenomenální podnikatel. Sám nejprve nasbíral spoustu zkušeností v Americe, kde pracoval přímo pro Edisona i v Evropě, kde pracoval v Curychu pro firmu Oerlikon. Nakonec se ale vrátil do Prahy a založil elektrotechnickou továrnu, později Českomoravská-Kolben-Daněk. S více jak čtrnácti tisíci zaměstnanci mohl tento podnik směle konkurovat i Škodovým závodům. O to smutnější je, že Kolben byl sám nakonec deportován do Terezína, kde dva roky před koncem války zemřel ,“ říká Martina Šantavá, v jejíž tvůrčí producentské skupině dokumentární film vznikl. „ Byla to velká osobnost a vizionář. Vědec, který si uměl vše dobře spočítat. Postavil fabriku, jež vyrobila sama sebe ,“ doplňuje režisérka Libuše Rudinská, která zmapovala také současný osud jeho továren.

Hlavní linie snímku se věnuje konfliktu mezi vynálezci, kteří se mezi sebou přeli o výhody a nevýhody jednosměrného a střídavého proudu. Technologický rozvoj dal nakonec za pravdu Teslovi s Kolbenem. A právě sázka na střídavý proud pak byla základem jeho celoživotního podnikatelského úspěchu. Druhá linie příběhu sleduje životní osud Emila Kolbena, jehož židovský původ dostal až do koncentračního tábora. Neochránily ho podnikatelské úspěchy, rozmach továren, a dokonce ani angažovanost v německých spolcích.

zdroj: ČT