Warner Bros. Discovery - nový název společnosti po fúzi

06.06.2021 18:03

Warner Bros. Discovery - je název společnosti, která vznikne po sloučení aktiv firem WarnerMedia a Dicovery. Podle oznámení společnosti Discovery, Inc., bude tento název ctít, oslavovat a vyzdvihovat nejvýznamnější kreativní studio na světě s vysoce kvalitním globálním vyprávěním společnosti Discovery.

Bylo také představeno nové logo a slogan společnosti: "Z čeho se skládají sny", což je citát z filmu Maltézský sokol.

Připomeňme, že společnosti AT&T a Discovery dne 17. května letošního roku oficiálně oznámily dohodu o sloučení WarnerMedia s Discovery. Hodnota transakce je 43 miliard dolarů. Akcionáři AT&T budou vlastnit 71 procent nově vzniklé společnosti a Discovery zbývajících 29%. Je nutný souhlas příslušných regulačních orgánů a transakce by měla být dokončena v polovině roku 2022.

▲ Warner Bros. Discovery (foto: Discovery/satkurier.pl)

O několik dní později společnost Discovery, Inc. oznámila, že David Zaslav bude zastávat funkci prezidenta a generálního ředitele nejméně do 31. prosince 2027. Předchozí dohoda platila do konce roku 2023. To souvisí s dohodou mezi společnostmi AT&T Inc. a Discovery, Inc. o sloučení WarnerMedia s Discovery. Tuto novou mediální skupinu povede David Zaslav.

Nová firma Warner Bros. Discovery bude vlastnit jednu z nejrozsáhlejších knihoven obsahu na světě s téměř 200 000 hodinami kultovního obsahu. V jednom globálním portfoliu se tak spojí více než 100 značek, včetně: TVN, Eurosport, HBO, Warner Bros, Discovery, DC, CNN, WB Games, Turner Sports, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Turner Classic Movies, Wizarding World, Adult Swim, Magnolia, TLC, Animal Planet, ID a další.

zdroj: satkurier.pl