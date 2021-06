Červen na Discovery patří světovým oceánům

03.06.2021 18:28

Červnový program na Discovery Channel a Animal Planet je jako každý rok zasvěcen oslavám života v oceánech, přírodní historii a dosud neobjeveným tajemstvím. Speciální program televizní společnost zařadila u příležitosti Světového dne oceánů, který OSN vyhlásila na 8. června.

Kanály Discovery a Animal Planet se tak v tomto měsíci spojí v tematické kampani, ve které jde o sdílení znalostí o mořské biologické diverzitě a zkoumání příběhů těch, kteří své životy zasvětili její ochraně.

Diváci se mohou v červnu těšit na dokumenty, které představí dosud nevídané záběry z hlubin oceánů a zvýší povědomí o globálních výzvách, kterým lidstvo čelí v zájmu ochrany mořského ekosystému. Jedna z klíčových tematických dokumentárních sérií s název Expedice Pět hlubin (Five Deeps Expedition) startuje už v neděli 6. června od 20 hodin na Discovery Channel. Cílem multimiliardáře a průzkumníka Victora Vescova je stát se prvním, kdo plně zmapuje mořské dno, objeví nové druhy, vyloví vzácné kovy v podmořských sopkách a doplní tak naše znalosti oceánů v takové míře, že by to mohlo změnit způsob, jakým vidíme svět.

▲ Červen ve znamení oceánu na Discovery (foto: Discovery)

Jeho expedice Five Deeps čtyřikrát sestoupila na úplné dno jednoho z pěti světových oceánů. Posádce kapitána Victora Vescova se podařilo probádat hlubiny místa, které bývá všeobecně považováno za to vůbec nejhlubší na Zemi: prohlubeň Challenger v Mariánském příkopu. Objevitelé stanovili nový rekord v hlubinném potápění. Tým při svých misích spoléhá na jednu z nejvýkonnějších hlubinných ponorek současnosti, DSV Limiting Factor (ponorný model Triton 36000/2). Ponor v prohlubni Challenger atakoval maximální hloubku 10 928 metrů pod hladinou, což je cca o 16 metrů více než zvládla jakákoliv živá posádka před nimi.

Limiting Factor uskutečnila v době mezi 28. dubnem a 5. květnem 2019 celkem čtyři hlubinné ponory do prohlubně Challenger, a k tomu navíc ještě jeden na dno prohlubně Sirena, která se též nachází v Mariánském příkopu, přibližně 200 km severovýchodně od první jmenované. Dva z těchto ponorů, včetně toho nejhlubšího 28. dubna, byly provedeny samostatně a osobně pouze kapitánem Vescovem.

▲ Červen ve znamení oceánu na Discovery (foto: Discovery)

Stejně jako předchozí expedice, i tentokrát se tým zaměřil na podrobné měření a mapování oceánského dna za pomoci sonaru Kongsberg EM124, díky kterému se podařilo identifikovat pro ponory nejvhodnější místa. Po každém sestupu se Vescovo nebo dvoučlenný tým (pilot a specialista) pohybovali na mořském dně v průměru tři až čtyři hodiny, které zasvětili průzkumným a vědeckým operacím. Samotné ponory trvaly přibližně tři a půl hodiny, stejný čas musel být vynaložen pro jejich návrat na hladinu. Jedna mise tedy průměrně trvala jedenáct až dvanáct hodin, což je podstatně méně než předpokládaná maximální doba životní podpory podvodních plavidel, která se pohybuje kolem čtyř dnů, za předpokladu, že jsou na jejich palubě dvě osoby.

Vescovo se s úspěchem této expedice stál prvním člověkem, který pokořil nejvyšší horu světa Mount Everest, a zároveň se potopil do nejhlubšího místa ve světovém oceánu. Kromě toho má na svém kontě i lyžařskou výpravu na severní i jižní pól. Je tak vůbec první osobou, které se podařilo splnit pomyslnou misi „Čtyř koutů světa“. V roce 2011 nadto úspěšně završil i misi „Sedmi vrcholů“, která spočívá v pokoření nejvyšších vrcholů všech světových kontinentů. Nyní ke svému působivému resumé přidal i návštěvu nejhlubších míst čtyř světových oceánů z pěti.

Diváci, které téma světových oceánů zajímá, by si neměli nechat ujít také další pořady, které odvysílá kanál Animal Planet. Mezi ně patří Boj o velryby: Příběh kapitána Watsona (Whale Wars: Captain Watson´s Story) nebo druhá řada Akvária (Aquarium).

zdroj: Discovery