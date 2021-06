Prima v neděli uvede českou komedii Casting na lásku

03.06.2021 10:35

DNES!

Televize Prima uvede v neděli 6. června ve 20:15 hodin televizní premiéru české romantické komedie Casting na lásku o herečce, která čelí neúspěšné kariéře i krachu manželství. Aby její zahýbající manžel zbledl závistí, zahájí velkolepý konkurz na novou lásku.

V hlavních a vedlejších rolích se představí Tereza Němcová Petrášková, Martin Sitta, Igor Bareš, Milan Šteindler, Jan Čenský, Lukáš Langmajer a mnoho dalších. „ Film je v komickém pojetí o tom, jak komplikované je v dnešní době najít normálního chlapa a co vše musí herečka a žena v jednom absolvovat, aby se o to alespoň pokusila. Příběh je blízký hlavně ženskému publiku a možná se v tom mnohé dámy poznají ,“ říká režisérka Eva Toulová. „ Dlouho jsme sbírali nápady z vlastních zkušeností. Kamarádi nám nahrávali do komentáře svoje vtipné nepovedené rande. Některé reálné historky byly tak šílené, že by jim divák neuvěřil, byť se vážně staly. Poté, co jsme měli sesbíráno dostatek materiálu, jsem se dala do psaní scénáře ,“ uvedla Toulová.

Ústřední postavou romantické komedie Casting na lásku je neúspěšná herečka Stela Nebeská (Tereza Němcová Petrášková), která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrácí angažmá v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Po kariérním neúspěchu přichází i osobní - manžel (Martin Sitta) ji začne podvádět, a ani se to nijak moc nesnaží skrývat.

▲ Casting na lásku (foto: FTV Prima)

S porážkou od života se ale Stela nemíní smířit a rozhodně se nevzdá bez boje. Zapřisáhne se, že si stůj co stůj najde někoho, před kým její manžel zbledne závistí. Zahájí tedy velkolepý konkurz na novou lásku. Začne se seznamovat, ale co schůzka, to výstřední a nepoužitelný nápadník a každé rande končí fiaskem. Najde nakonec Stela toho pravého? Nebo všichni pořádní muži už vymřeli?

Komedii o tom, že všichni pořádní chlapi vymřeli, odvysílá televize Prima v neděli 6. června ve 20:15 hodin.

zdroj: FTV Prima