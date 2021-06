Červen ve znamení slovenských šéfkuchařů na TV Paprika

02.06.2021 12:48

Stanice TV Paprika si pro milovníky kuchařských show připravila červnový program nabitý skvělými relacemi o vaření. Program odstartuje už 7. června v 18:00 pořadem S šéfkuchařem okolo světa s Gabom Kocákom, dále hned v 18:30 vám do kuchyně vnese barevný nádech Mimi Šramová v nové kuchařské show Barevný svět s Mimi a v 19:00 se můžete těšit na pořad Pepeho zdravá kuchyně na TV Paprika.

Procestujte svět s kuchařskou show

Rádi na dovolených ochutnáváte místní speciality a dostali jste chuť na pravý indický dahl, italské těstoviny či francouzský quiche, ale nevíte, jak je připravit? Jelikož v momentální situaci můžeme cestovat spíše jen prstem po mapě, právě kuchyň může být místem, kde se alespoň trochu nasytí vaše cestovatelská duše. Neprobádané chutě orientu a středomořské kuchyně vás zlákají v kuchařské show S šéfkuchařem koelm světa s Gabom Kocákom na ta správná místa.

▲ Čaro slovenských šéfkuchárov (foto: TV Paprika/AMC)

Pestrobarevná kuchyně

Barvy nám do života vnášejí novou energii a pozitivní náladu. Proč bychom je nemohli zakomponovat i do vaření a pečení? Mimi Šramová vám v nové kuchařské show Barevný svět s Mimi ukáže, jak na to! Velmi ráda v kuchyni používá thajské jedlé květiny, které každému jídlu dodají ten správný šmrnc. Nebojte se experimentovat a vneste do vaření nový barevnější vánek, kterým překvapíte vaše okolí. Mimi vás naučí připravit typická slovenské jídla, jako jsou brynzové halušky, domácí kuřecí polévka, či různé rychlé snacky a pomazánky.

Zdravá kuchyně

Málokdo má v dnešní době čas strávit u sporáku pár hodin denně. Raději si vybíráme jednoduché rychlé recepty, i když ne ty nejzdravější. Právě kuchař Peter Kobliha alias Pepe vám v kuchařské show Pepeho zdravá kuchyně ukáže, jak připravit nejen chutná, ale především zdravá a výživná jídla. V současnosti už není problém sehnat ingredience z celého světa, stačí mít jen dobrý recept. Právě s ním vám pomůže kuchař Pepe, se kterým se naučíte připravit například ořechový paleo koláč bez mouky a cukru, extra hořké čokoládové muffiny či banánové palačinky s kokosovým cukrem.

Zajímáte se o zdravou kuchyni nebo raději zkoušíte mezinárodní chutě? A co takhle přidat do vaření trochu fantazie a barev? Chcete-li se inspirovat novými recepty sledujte hned 3 kuchařské show za sebou od 7. června v 18:00 S šéfkuchařem kolem světa s Gabo Kocákom, v 18:30 Barevný svět s Mimi Šramovou a v 19:00 Pepeho zdravá kuchyně na TV Paprika.

zdroj: AMC