Prima začala natáčet nový krimiseriál Dvojka na zabití

01.06.2021 09:34

Televize Prima chystá na obrazovky další seriál, v jehož hlavních rolích se objeví Jakub Prachař a Sára Sandeva. Dvojka na zabití se ponese v duchu komedie, krimi a rčení, že protiklady se přitahují.

Rozervovaný, depresivní a jedovatě ironický detektiv Martin Rykl (Jakub Prachař) je bývalý elitní člen URNY a „k ruce“ dostane slušnou, ambiciózní a organizovanou vyšetřovatelku Karolínu Světlou (Sára Sandeva). Tahle na první pohled nesourodá dvojice spolu začne pracovat na policejním oddělení.

„ Začínáme točit zábavnou osmidílnou krimi sérii Dvojka na zabití, která bude velmi akční a velmi zábavná. V hlavních rolích se představí Jakub Prachař a Sára Sandeva ,“ prozradila na první klapce ředitelka obsahu televize Prima Lenka Hornová.

▲ Natáčení seriálu Dvojka na zabití (foto: FTV Prima)

Rykl byl šťastný a spokojený chlap, ovšem jen do doby, kdy se i jeho dotklo neštěstí. Při cestě domů přepadl zloděj jeho manželku a ubodal ji k smrti. Pachatele nikdy nenašli a on po něm nepřestal nikdy pátrat. A do toho na policejní oddělení přichází nová posila - Karolína.

„ Je to smutný, cynický detektiv, který nemá z ničeho radost, ale když je v práci, tak na svůj život zapomene a baví ho to. Svoje problémy si samozřejmě nosí do práce ,“ představuje svou roli Jakub Prachař.

▲ Natáčení seriálu Dvojka na zabití (foto: FTV Prima)

Jakmile Martinovi přes cestu přejde Karolína, postupně přestává toužit po smrti, a začíná zase chápat, že jeho práce je důležitá a že je schopen se sblížit i s dalším člověkem. „Se Sárou už jsme točili pohádku, kde jsme se letmo potkali, a myslím, že spolupráce je výborná. Je dobrá herečka a je chytrá, což je základ,“ prozrazuje Prachař.

▲ Natáčení seriálu Dvojka na zabití (foto: FTV Prima)

Karolína pochází z policejní rodiny, takže o svém povolání měla jasno. „Hraju Karolínu, mladou slečnu po škole, která dostala svou první pracovní příležitost. Je trochu naivní, ale zároveň má ráda pravidla, řád, a když se potká s Martinem, tak se trochu změní. Zaměřuje se na svou kariéru a ze začátku má vše jasně dané, naplánované...“ přiznává Sandeva, která je za svou novou hereckou příležitost vděčná. „ Pro mě to je první dospělá role, je to něco jiného, než jsem točila doteď. Dokonce jsem se domluvila s jedním rodinným známým, který je od policie, aby mě naučil držet zbraň, ať u toho nevypadám jak Barbie. Jsem šťastná, že detektiva hraje Kuba, protože je důležité mít správného parťáka, když točíte denně několik obrazů ,“ dodává herečka.

▲ Natáčení seriálu Dvojka na zabití (foto: FTV Prima)

Spokojený na place je i Prachař, a možná i proto, že se na roli celkem připravil. „ Zapadl jsem do té policejní role dobře, bylo to hned. Zamakal jsem na fyzičce, poradil jsem se s Vaškem Noidem Bártou - a mám dole patnáct kilo. Koupil jsem si kolo, začal běhat... “ uzavírá herec. V dalších rolích se diváci mohou těšit na Norberta Lichého jako vyšetřovatele Krátkého, Milana Šteidlera alias vyšetřovatele Dlouhého nebo Filipa Kaňkovského jako technika Koťátko.

O nasazení krimiseriálu Dvojka na zabití, který má pod taktovkou režisér Libor Kodad, bude Prima včas informovat.

zdroj: FTV Prima