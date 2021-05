Prima natáčí novou seznamovací show

28.05.2021 14:35

DNES!

Televize Prima začala v minulých dnech natáčet novou seznamovací show s názvem První večeře, do které se přihlásily stovky zájemců. V ní se nezadaní lidé naslepo seznámí u první večeře, na jejímž konci se rozhodnou, jestli se chtějí setkat ještě jednou.

To vše za přítomnosti kamer. A protože láska prochází žaludkem, pořadem provede oblíbený kuchař Zdeněk Pohlreich, který bude první setkání hostit ve své pražské restauraci Divinis.

▲ Show První večeře (foto: FTV Prima)

V restauraci Divinis se před televizními kamerami potkávají naslepo desítky předem vybraných zájemců s jediným cílem - najít lásku svého života. V nové seznamovací reality show První večeře, kterou televize Prima chystá do svého vysílání, své štěstí zkouší zájemci z celé České republiky, všech věkových kategorií, různé sexuální orientace i lidé, kteří už vyzkoušeli všechny možné způsoby seznámení, a stále jsou sami. To vše nad mimořádně dobrým jídlem v prostředí příjemné restaurace Zdeňka Pohlreicha.

Známý televizní šéfkuchař zaujme v nové show roli hostitele a romantická setkání okoření svým typickým humorem. „ Mou úlohou je, aby se lidé v naší restauraci cítili dobře a atmosféra u stolu byla co nejuvolněnější. Za běžného provozu vidíme setkávání lidí nad dobrým jídlem dnes a denně. Restaurace je místo, kde se seznamují, rozcházejí, dostávají výpovědi. My se o ně musíme vždy perfektně postarat a být naprosto profesionální ,“ říká Zdeněk Pohlreich, který byl při natáčení překvapený obsahem rozhovorů některých párů.

▲ Show První večeře (foto: FTV Prima)

„ Uvidíte velmi zajímavé věci. Myslím, že produkce pořadu vybrala neskutečně pestrou směsici lidí. S otevřenou pusou jsem koukal, když se u stolu začaly probírat sexuální zážitky nebo preference. Za mých mladých let se tyto řeči nevedly ,“ směje se šéfkuchař. „ Já sám bych odvahu na rande naslepo neměl, proto všechny, kteří do toho jdou, obdivuju. A přeju jim, aby ten neznámý protějšek byl pro ně co nejpřijatelnější a aby si vzniklé sympatie odnesli s sebou .“

Televize Prima natáčí seznamovací reality show podle úspěšného televizního formátu First Dates, který vznikl ve Velké Británii a který postupně adaptovaly země po celém světě. České premiéry se diváci dočkají v blízké době.

zdroj: FTV Prima