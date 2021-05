Skylink: Minimax a Canal+ Domo HD pro všechny diváky

28.05.2021 11:58

Provozovatel česko-slovenské internetové a satelitní platformy Skylink připravil pro své zákazníky další volné vysílání vybraných placených programů. Bez dodatečných poplatků budou moci diváci krátkodobě sledovat stanice Minimax a Canal+ Domo.

Od pondělí 31. 5. do středy 30. 6. se mohou všichni zákazníci Skylinku těšit na volné vysílání 2 programů. Stanice Minimax nadchne svými pohádkami i animovanými seriály nejen děti předškolního věku, ale i ty starší. Mezi nejoblíbenější pořady patří Máša a Medvěd, My Little Pony: Život poníků nebo Upovídaný Tom a přátelé.

▲ Rodina sleduje programovou nabídku Skylinku (foto: M7 Group)

Pro domácí kuchaře, kutily i zahradníky máme pokračování volného vysílání lifestylového programu CANAL+ Domo, se kterým se diváci určitě nudit nebudou.

Programy Minimax i CANAL+ Domo jsou dostupné také v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají všichni zákazníci v ceně svého balíčku.

technické parametry - Minimax:

• Astra 3B (23,5°E), freq. 12,109 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Conax + Viaccess + Nagra MA

technické parametry - Canal+ Domo HD:

• Astra 3B (23,5°E), freq. 12,012 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Conax + Viaccess + Nagra MA