French Open zůstává u Discovery

14.06.2021 12:25

DNES!

Tenisový turnaj Roland-Garros (French Open) bude i nadále dostupný na sportovních kanálech Eurosport, streamovací platformě discovery+ a na dalších vlastních FTA stanicích. Americká společnost Discovery podepsala s Francouzskou tenisovou federací (FFT) novou dohodu.

Nový kontrakt znamená, že miliony fanoušků v Evropě (mimo Francii) bude moci v dalších pěti letech sledovat exkluzivní obsah z francouzského grandslamu Roland-Garros.

Díky nové dohodě oslaví partnerství Eurosportu a FFT v roce 2022 35. výročí. Stanice zajišťuje televizní přenosy každého ročníku Roland-Garros již od roku 1989.

▲ French Open zůstane na Eurosportu. Podpis nové smlouvy s FFT (foto: Discovery)

Zájem o tenisové turnaje na televizní obrazovce roste. Začátkem tohoto týdne Eurosport vykazoval významný meziroční nárůst publika na svých digitálních platformách po celé Evropě (během prvních osmi dnů) s dvojciferným nárůstem streamovacích služeb v řadě zemí, včetně Polska (+ 122%), Španělska (+ 58%), Ruska (+ 35%), Spojeného království (+ 24%), Itálie (+ 23%) a Nizozemska (+ 12%).

V roce 2021 je Roland-Garros poprvé dostupné i v Dánsku, Finsku, Itálii, Norsku a Švédsku, a to díky streamovací službě discovery+. Její uživatelé i diváci Eurosportu se navíc ještě letos mohou těšit na britský Wimbledon (na 12 trzích) i celoevropské (mimo Velkou Británii) pokrytí závěrečného grandslamu US Open v New Yorku.

Discovery drží práva na tenisový turnaj Wimbledon pro Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Finsko, Švédsko, Maďarsko, Island, Nizozemí, Norsko, Rumunsko, Rusko a Slovensko.