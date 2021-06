6 FTA kanálů BBC Red Button na 28,2E

Na satelitu Astra 2E (28,2°E) byla rozšířena interaktivní služba BBC Red Button. Do provozu bylo uvedeno několik FTA kanálů na kmitočtu 12,422 GHz. BBC Red Button se vrací, aby mohla divákům BBC One a BBC Two přinést další sportovní obsah.

Na pay-tv platformě Sky UK se programy objeví na EPG pozicích od 981 do 987.

Multiplex s BBC Red Button se vysílá v britském svazku. Příjem je v Česku možný jen s parabolami velkých rozměrů.

Služba BBC Red Button bude spuštěna v souvislosti s grandslamovým turnajem ve Wimbledonu, který začíná v pondělí 28. června. Sportovní událost skončí v neděli 11. července. Je možné, že služby zůstanou aktivní i během odložených Letních olympijských her 2020, které se konají od 23. července do 8. srpna 2021.

Kanály BBC Red Button byly v provozu do roku 2012 trvale. Příjem byl tehdy bezproblémový díky distribuci stanic v evropském svazku. Pro diváka byla služba zajímavá, protože nabízela přenosy z velkých sportovních událostí jako je Wimbledon nebo závody Formule 1. V roce 2013 byly interaktivní kanály na satelitu vypnuty a byly uvedeny do provozu jen v době důležitých sportovních přenosů.

technické parametry - BBC Red Button (kanály 6802/6803/6804/6805/6806/6811):

• Astra 2E (28,2°E), freq. 12,422 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, britský svazek, FTA

Kanál BBC Red Button 1 je jako jediný v provozu stále. Vysílá se na freq. 10,773 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA.

zdroj: satkurier.pl