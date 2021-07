MTS TV přidala 6 kanálů, včetně .Red, .Sci-Fi, Zvezda Plus

21.07.2021 21:47

DNES!

Ruský telekomunikační operátor MTS provedl změnu ve své satelitní televizní platformě MTS TV (ABS 2A, 74,7°E). Do nabídky přidal 6 nových programů. Zároveň došlo k vyřazení jiných méně žádaných stanic.

Od 21. července 2021 jsou v balíčcích Bazovyj, Bazovyj Plus, Razširennyj, Razširennyj Plus a také Bazovyj kommerčeskij doplněny tématické programy .Red a .Sci-Fi.

▲ Reklamní kampaň MTS TV (foto: MTS TV)

Balíčky Razširennyj a Razširennyj Plus se rozšířily o tři televizní stanice: Fenix plus Kino, Oružije a Zvezda Plus.

V rámci tématického balíčku Posle polunoči je nově poskytován program Barely Legal.

Operátor zároveň vyřadil 6 méně sledovaných programů, především časově posunuté verze pro některé oblasti Ruské federace - konkrétně Ju (+7h), Kanal Disney (+4h), Kanal Disney (+7h), 2x2 (+4h), Če (+4h) a WFC.