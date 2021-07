Předkola Sparty na Sport1

28.07.2021 09:55

DNES!

Už dnes ve 20:30 na Sport1 odehraje pražská Sparta klíčový odvetný duel 2. předkola Ligy mistrů s Rapidem Vídeň. Právě v něm se rozhodne, zda-li postoupí do 3. předkola nejprestižnější klubové soutěže a zahraje si s francouzským klubem AS Monaco, nebo bude hrát ve 3. předkole Evropské ligy proti kyperskému Anorthosis Famagusta.

Ať už nastane jakýkoliv z uvedených scénářů, stanice Sport1 a Sport2 odvysílají minimálně domácí utkání zmiňovaných předkol Sparty, včetně dalších případných kvalifikačních utkání Sparty v kvalifikaci Evropské ligy, nebo Evropské konferenční ligy.

Pražský klub musí být v dnešní odvetě stoprocentně koncentrovaný. Spolu s případným postupem přes Rapid a krokem vstříc Lize mistrů totiž poputuje do klubové pokladny výrazná finanční injekce v hodnotě 93 milionů korun za jistou účast v Evropské lize. A to se nejen Pavlu Vrbovi při dalším skládání kádru bude hodit. To potvrzuje i bývalý trenér Sparty, Martin Hašek: „ Sparta je momentálně v procesu budování mužstva, ale je stále daleko před dokončením .“

Po výsledku 1:2 z Vídně nemá Sparta jednoduchou pozici. Na domácím stadionu v Praze na Letné ji ovšem kupředu poženou domácí fanoušci, kteří mohou naplnit 50% kapacity zhruba dvacetitisícového stadionu. Martin Hašek Pražanům i přes nepříznivý výsledek z prvního utkání věří:

▲ Bořek Dočkal, AC Sparta Praha (foto: AMC)

„ Sparta, aby postoupila bez penalt, musí zvítězit v domácí odvetě o dva góly. Stále věřím, že je to s podporou sparťanských fans reálné, obzvlášť budou-li tak obrovskou silou, jako byli v utkání ve Vídni ti v zelených barvách. V každém případě budou muset hráči Sparty významně přidat a to ve všech herních činnostech .“

Pokud Sparta postoupí do 3. předkola Ligy mistrů, narazí na francouzský klub AS Monaco, což slibuje další parádní fotbalovou podívanou. „ AS Monaco svého času válelo v Lize mistrů. Jednou se dokonce probojovalo až do finále. V posledních sezónách se ve Francii znovu snaží dostat mezi elitu a třetí místo z posledního ročníku Ligue1 to potvrzuje. Tento duel může mít ještě větší grády než ten s Rapidem ,“ prohlásil komentátor Sport1 a Sport2, Michal Micka.

V případě neúspěchu v dnešním duelu čeká pražský klub dvojutkání proti kyperskému Anorthosis Famagusta. „ Tento klub rozhodně není v evropských předkolech žádným nováčkem. Dokáže potrápit leckoho, ale zároveň s leckým překvapivě prohrát. Papírově pro Spartu jednoznačně jednodušší úloha, ale rozhodně není radno houževnatost kyperských fotbalistů podceňovat ,“ dodává Michal Micka.

Případné dvojutkání 3. předkola Ligy mistrů proti AS Monaco bude na programu 3. 8. či 4. 8. a 10. 8. 2021. Pokud Sparta přes Rapid nepostoupí, čeká jí dvojduel 3. předkola Evropské ligy, který se odehraje 5. 8. a 12. 8. 2021. Sport1 a Sport2 bude vysílat minimálně domácí utkání v obou scénářích a vlastní vysílací práva i na další případné duely v kvalifikaci Evropské ligy a Evropské konferenční ligy.

zdroj: AMC