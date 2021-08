22,1 milionu předplatitelů Canal+ ve světě

30.07.2021 10:31

3dny

Tržby skupiny CANAL+, vlastněné francouzským konglomerátem Vivendi, za první pololetí roku 2021 dosáhly 2,782 miliardy eur, což je o 4,7 % více na bázi konstantní měny než v prvním pololetí roku 2020.

Celkový počet předplatitelů skupiny CANAL+ (individuálních i kolektivních) činil na konci června 2021 22,128 milionu, z toho 8,906 milionu v kontinentální Francii, ve srovnání s 20,367 milionu (8,557 milionu) na konci června 2020 a 21,763 milionu (8,678 milionu) na konci roku 2020.

Z 13,222 milionu klientů skupiny CANAL+ na mezinárodních trzích bylo 5,944 milionu zaznamenáno v Africe, 5,277 milionu v Evropě (kromě kontinentální Francie), 1,296 milionu v Asii a Tichomoří a 0,705 milionu na zámořských trzích. Meziroční pokles počtu předplatitelů byl zaznamenán pouze v Africe - o 11 000.

▲ Logo Canal+

Příjmy skupiny CANAL+ z televizního vysílání v kontinentální Francii vzrostly o 1,7 procenta na 1,512 miliardy eur na bázi konstantní měny. Naproti tomu příjmy z mezinárodních operací vzrostly o 4,4 % na 1,079 miliardy eur. Tržby společnosti Studiocanal rovněž vzrostly na 191 milionů eur, což představuje nárůst o rekordních 41,2 %. Provozní peněžní tok se snížil z 653 milionů eur na 457 milionů eur.

Podle zprávy společnosti Vivendi se zisk skupiny CANAL+ v porovnání s prvním pololetím roku 2020 zlepšil. EBITA po odečtení nákladů na restrukturalizaci dosáhla 330 milionů EUR ve srovnání s 300 miliony EUR ve stejném období roku 2020 (+10 % na bázi konstantní měny).

V první polovině roku 2021 zahájila skupina CANAL+ svou činnost v Etiopii, zemi s téměř 115 miliony obyvatel. To zahrnovalo vytvoření 9 prémiových kanálů CANAL+ v místním amharském jazyce.

Další významnou událostí bylo zařazení streamovací služby Starzplay od společnosti Starz do nabídky CANAL+ ve Francii.

Skupina CANAL+ navíc vyhrála výběrové řízení vyhlášené Národní ragbyovou ligou na vysílací práva TOP 14 ve Francii do konce sezóny 2026/27. Tato exkluzivní vysílací práva zahrnují všechny zápasy TOP 14 a mnoho dalšího obsahu.

Skupina CANAL+ Group rovněž získala exkluzivní vysílací práva na fotbalové zápasy Premier League ve Francii na další tři sezóny, a to od sezóny 2022/23 do sezóny 2024/25, a poprvé získala exkluzivní vysílací práva na tyto zápasy v České republice a na Slovensku, a to od sezóny 2022/23.

Od září 2021 nabídne skupina CANAL+ svým předplatitelům ve Francii poprvé dva zápasy každého kola Ligy mistrů UEFA.

zdroj: satkurier.pl