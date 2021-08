Radiožurnál nadále na 1. místě v poslechovosti

04.08.2021 13:59

Aktuální výsledky hlavního výzkumu poslechovosti rádií v České republice Radioprojekt za 1. a 2. čtvrtletí 2021 potvrzují trend zvyšujícího se zájmu posluchačů o vysílání stanic Českého rozhlasu.

ČRo Radiožurnál znovu navýšil svůj náskok v pozici nejposlouchanějšího rádia v ČR v denním i týdenním poslechu.

Podíl Českého rozhlasu na poslechovosti dosáhl opět rekordní hodnoty, a to 27,4 %. Celkem poslouchá Český rozhlas denně 1 685 tisíc a týdně 2 781 tisíc posluchačů (nárůst o 16 tisíc denně a 124 tisíc týdně).

▲ Vývoj dosahu a podílu na trhu stanic Českého rozhlasu (foto: ČRo)

„ Jsem rád, že aktuální výsledky ukázaly, že historicky nejlepší pozice Českého rozhlasu na rádiovém trhu nebyla náhodným výkyvem, ale že se jedná o pozitivní trend v delším časovém období. Zvláště potěšující je, že na rostoucím zájmu posluchačů se podílejí svým posilováním všechny naše klíčové stanice - Radiožurnál, Dvojka, regionální studia, Plus i Vltava. Jasně se ukazuje, že vysílání Českého rozhlasu obstálo v nelehké době „lockdownu“ a dokázalo úspěšně oslovit posluchače. Je to pro nás nejen příslibem, ale i závazkem do budoucna, abychom tyto pozice obhájili i v době „postcovidové ,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

ČRo Radiožurnál poslouchalo denně 900 tisíc a týdně 1 703 tisíc posluchačů. Posílení znovu zaznamenaly regionální stanice ČRo se 430 tisíci posluchači denně (nárůst o 15 tisíc) a 720 tisíci týdně (+63 tisíc). Vůbec nejlepší výsledek ve své krátkodobé historii zaznamenala analyticko-publicistická stanice ČRo Plus: 122 tisíc posluchačů denně (+18 tisíc) a 231 tisíc týdně (+43 tisíc).

Nadále se daří i stanici ČRo Dvojka, která i přes menší pokles v denním poslechu (358 tisíc posluchačů) posiluje dlouhodobě, v týdenním poslechu dosáhla svého maxima od roku 2016 a aktuálně ji poslouchá 628 tisíc týdně (+ 18 tisíc). Významné zlepšení registrujeme i u kulturní stanice ČRo Vltava, a to jak v denním na 66 tisíc posluchačů (+10 tisíc), tak zejména v týdenní poslechu na 192 tisíc (+29 tisíc). Mezi jednotlivými regionálními stanicemi ČRo je nejúspěšnější ČRo Brno, který si naladí denně 112 tisíc a týdně 190 tisíc posluchačů.

