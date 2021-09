Jak přežít v sevření mrazu prozradí dokument na Spektrum TV

02.09.2021 08:53

Jste spíše teplomilové a při teplotách okolo nuly máte pocit, že umrznete? Pak si budete zřejmě muset vzít svetr už při sledování pořadu V sevření mrazu, který vysílá od září stanice TV Spektrum.

Možná znáte kryoterapii, tak si ji zněkolikanásobte a stále nebudete na úrovni ledového dobrodružství, které každodenně prožívají obyvatelé Aljašky.

Staré zvyklosti předávané z generace na generaci

Drsná krajina Aljašky skrývá mnohé krásy, ale stejně tak je i nebezpečná. Dokument V sevření mrazu neboli Life Below Zero sleduje příběhy několika lidí, kteří se snaží v tomto nelítostném a proměnlivém koutu země udržet při životě sebe, své rodiny a prastaré zvyklosti života Atapasků. Spolehnout se mohou jen sami na sebe, lov zvěře a omezené prostředky, které mají k dispozici. Temná a mrazivá zima a odlehlé končiny s sebou přinášejí nebezpečí nejen v podobě teplot hluboko pod bodem mrazu, ale také šelem, které stále číhají na svou kořist.

Tipy pro přežití v extrémně nízkých teplotách

Lidé žijící daleko za polárním kruhem si již na drsné prostředí přivykli, pro chvilkové návštěvníky je toto prostředí ale velmi nebezpečné. I když se otužujete a nízké teploty vám nedělají problém, na pobyt v takto extrémních mrazech je potřeba se dobře připravit. Někdy i drobnost totiž rozhoduje o tom, zda člověk přežije, nebo bude silnější příroda. Zima otupuje lidské smysly a myšlení a zásadní je v danou chvíli uspokojení základních potřeb - potrava, voda a přístřeší.

Co se potravy týče, jednu z důležitých věcí si můžeme vzít od indiánů žijících za polárním kruhem. Ti několikrát denně uvidíte s lahví v ruce. Ovšem pozor, nejedná se o alkohol, jak by asi mnohé z vás napadlo. Jejich mokem je tulení tuk, neboť jim dodá energii a teplo. Proto první věc, kterou se na pobyt v extrémním mrazu vybavte, je alespoň 500 ml rostlinného či živočišného tuku. Namítnete-li, že je lepší vzít s sebou proteinové tyčinky, není to tak. Ty vám rozhodně nedodají tolik energie na přežití jako to umí právě tuk. Mimochodem přírodní tuk využijete též na ochranu obličeje před omrzlinami. V žádném případě se nesnažte zahřát alkoholem, který teplo ze středu těla odvádí. Velmi dobrým zdrojem tuků, proteinů a cukrů jsou také jehličnaté stromy a jejich kořínky, šišky a kůra. Vždy si však vybírejte jen smrk, borovici či jedli.

Před cestou do krajiny sevřené mrazem určitě investujte do pořádné čepice, protože odkrytou hlavou uniká nejvíc tělesného tepla (uvádí se až 45 %). Dalšími místy náchylnými ke ztrátě tepla jsou krk, kotníky a zápěstí. Kromě čepice tedy nešetřete ani na dalších částech oblečení. Ideální je pamatovat si pravidlo COLD.

Clean - udržovat oblečení čisté

Overheating - vyhnout se přehřátí, aby oblečení nezavlhlo

Layers - žádné přiléhavé oblečení, ale volné a ve vrstvách

Dry - udržujte oblečení suché, skvělé je oblečení, které nepropouští vodu

Vodu v krajině pokryté sněhem získáte poměrně snadno, stačí sníh rozpustit. Ovšem i tady je potřeba mít se na pozoru. Led či sníh umístěte do nádoby a tu na chvíli vložte mezi vrstvy oblečení. Určitě není dobrý nápad rozpouštět sníh přímo v ústech, můžete si tak přivodit vnitřní poranění.

V sevření mrazu to zvládnete i bez stanu

Úkryt před nepřízní počasí vám v přírodě poskytne kromě stanu i přístřešek z přírodních materiálů. Lesy nabízejí nepřeberné množství různých větví, mechu, jehličí apod. Pokud se ocitnete na místě, kde široko daleko žádný z těchto materiálů není, vždy lze využít sníh a postavit iglú popřípadě vyhloubit i obyčejnou sněhovou jámu. Při stavbě však vždy myslete na dostatečné odvětrání a nespěte přímo na zemi. Ať už bude váš provizorní přístřešek jakýkoliv, vyhněte se použití kovových materiálů, které odvádějí teplo.

Vydejte se za ledovým dobrodružstvím prostřednictvím svých obrazovek a sledujte od 6. září od 20:00 seriál V sevření mrazu na TV Spektrum.

