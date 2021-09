Canal+ spustí ve Francii dva nové kanály

06.09.2021 10:38

DNES!

Dne 9. září odstartují ve Francii dva nové tématické programy CANAL+ Docs a CANAL+ Kids. Stanice budou zařazeny do nabídky CANAL+ France a to jak na satelitu, tak i do služby myCANAL.

CANAL+ Docs, jak název stanice napovídá, se má stát dokumentárním kanálem, obdobou polské stanice CANAL+ Dokument. Podle provozovatele bude stanice obzvláště atraktivním programem v oblasti placené televize. Ukázalo se, že dokumentární filmy jsou pro abonenty CANAL+ ve Francii jednou z hlavních priorit. Doposud se CANAL+ ve Francii tomuto žánru tolik nevěnoval, protože se zaměřoval na filmy, seriály a sport. To se nyní změní a stejně jako v Polsku bude CANAL+ Docs zcela věnován dokumentárním pořadům, což by mělo skupině CANAL+ pomoci výrazně se prosadit u svých předplatitelů v této oblasti. CANAL+ Docs nabídne abonentům ve Francii více než 180 dokumentárních filmů.

▲ Nové programy ve Francii - CANAL+ Docs a CANAL+ Kids

CANAL+ Kids bude kanál určený dětem ve věku od 4 do 2 let a po spuštění bude divákům nabízet více než 5 tisíc hodin obsahu s dětskými pořady.

Na francouzském trhu to není jediná změna. Po téměř 14 letech končí stanice CANAL+ Family.

zdroj: satkurier.pl + Canal+