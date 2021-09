Doku seriál Starověké apokalypsy na Viasat History

Na každém kontinentu se nacházejí ruiny dávných civilizací, které zanikly stejně rychle - a mnohdy ještě výrazně rychleji - jako vznikly. V džunglích, pouštích nebo pod povrchem dnešních měst jsou situována místa, jež vypovídají o existenci slavných národů, které se na vrcholu svého vývoje pyšnily nebývalým bohatstvím, znalostmi i úrovní technologií.

A najednou je něco smetlo. Co to bylo? Velká část těchto národů má jednu věc společnou - příčiny jejich pádu jsou pro nás dodnes záhadou.

▲ Starověké apokalypsy (foto: Viasat)

Jak skončila Mayská říše a kdo stál za Mořskými národy?

Záhadou, jejíž závoj aspoň trochu poodkrývá dokumentární seriál Starodávné apokalypsy, jehož první, šestidílná série se dopodrobna zabývá třeba Mayskou civilizací, Akkadskou říší, ztraceným městem Heliké, které bylo v Řecku po tisících let objevené v roce 2000, či biblickou Sodomou a Gomorou. Mnozí možná poprvé slyší slovo Doggerland, které označuje pevninu, jež spojovala dnešní Velkou Británii se zbytkem Evropy. Asi nejtajemnější jsou potom tzv. Mořské národy, které ve starověku útočily na tehdejší bohaté civilizace včetně Egypta. Jejich původ je dodnes neznámý.

Bylo zničení Sodomy skutečně jen legendou?

Biblická kniha Genesis (1. Mojžíšova) obsahuje mimo jiné příběh o Sodomě a Gomoře, městech zničených Bohem kvůli zkaženosti jejich obyvatel. Někteří dlouho spekulovali o tom, že jde jen o zkazku a legendu, pro kterou donedávna neexistovaly žádné archeologické důkazy. V dnešním Tall el-Hammamu na severozápadě Jordánska však byly nalezeny zbytky bohatého města z doby bronzové, které bylo za neznámých okolností zničeno a opuštěno. Skutečně se jedná o biblickou Sodomu?

▲ Starověké apokalypsy (foto: Viasat)

Záhada Akkadské říše

Akkadská říše byla zase vůbec první konsolidovanou říší na světě. Od roku 2334 př. n. l. sjednocovala dosavadní sumerské městské státy pod jeden celek. Akkadská říše vládla v dobách své největší slávy významné části Mezopotámie, což je oblast, ve které se dnes nachází Irák, Sýrie a Turecko. Po pouhých 140 letech se však Akkadská říše rozpadla. Co stálo za jejím rychlým vzestupem a pádem? I na to se zaměří jeden z dílů seriálu Starodávné apokalypsy. Zajímavé přitom je, že až do poloviny 19. století moderní svět o existenci Akkadské říše vůbec nevěděl. Až tehdy archeologové rozluštili texty na prastarých hliněných tabulkách, jež tuto civilizaci zmiňovaly.

Největší přírodní katastrofa v klasickém světě zničila Heliké

Do třetice se podívejme ještě na řecké město Heliké, které bylo klasickým polis, jenže jedné zimní noci roku 373 před n. l. ho z tváře světa smetlo zemětřesení spojené s vlnou tsunami. Tehdejšími lidmi, kteří Heliké znali, pád města tak otřásl, že ho začali přisuzovat nadpřirozeným silám. Jmenovitě bohu Poseidónovi a jeho trojzubci, kterým prý hněvající se bůh vlnu tsunami spustil.

Každopádně o existenci Heliké jsme na rozdíl od Akkadské říše věděli, mimo jiné i díky Platónovi, jenže donedávna vlastně nebylo jasné, kde se město nacházelo. Až v roce 1988 rozjeli řecká archeoložka Dora Katsonopoulou a americký historik Steven Soter společnou iniciativu zaměřenou na znovunalezení bájného města. Což se v roce 2001 konečně povedlo a od té doby zde probíhají vykopávky. I o tomto městě pojednává jeden z dílů seriálu Starověké apokalypsy.

