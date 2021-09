Anketa Český slavík 21 se vrací, živě ji odvysílá TV Nova

14.09.2021 09:24

DNES!

Po čtyřleté pauze se na hudební scénu vrací anketa Český slavík 21, jejíž počátky sahají až do šedesátých let minulého století, a to pod patronátem matematika a sociálního reformátora Karla Janečka.

Galavečer, jenž býval pravidelně jedním z nejúspěšnějších televizních pořadů celého roku a v listopadu jej živě odvysílá televize Nova, připravuje režisér Pepe Majeský.

▲ Patron ankety Český slavík Karel Janeček (foto: Ivy Morwen)

O vytvoření nové podoby trofeje pro nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku i skupinu, kteří dle hlasujících kralují české hudební scéně, se postará designérka Viktorie Beldová. Tato volba není náhodou, jelikož Viktorie v minulosti mimo jiné vytvořila v rámci své diplomové práce korunu pro kambodžského krále. A rodina Beldů, ze které designérka pochází, se již několik desítek let stará o svatováclavskou korunu. Její tatínek a dědeček pracovali dokonce na její replice.

Za znovuzrozením ankety o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku i skupinu stojí kromě Karla Janečka, který získal většinový podíl v pořádající agentuře, také producent Jakub Horák, který post ředitele ankety převzal po Jaroslavu Těšínském. Těšínský však bude i nadále čestným ředitelem Slavíka a zůstává s novými tvůrci v úzkém kontaktu.

Anketě Český slavík, kterou letos čeká 23. ročník, předcházelo 30 ročníků ankety Zlatý slavík. Naposledy se udílela 25. listopadu 2017 a je neodmyslitelně spjata se zpěvákem Karlem Gottem, který získal úctyhodných 42 slavíků. Dalším rekordmanem je Lucie Bílá, jejíž sbírka se pyšní rovnými 20 slavíky.

zdroj: Český slavík