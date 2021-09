HbbTV aplikace iPrima.cz má nový design

22.09.2021 10:39

Vlajková loď primácké platformy HbbTV, aplikace iPrima, dostala během prázdnin novou podobu rozcestníku, a díky tomu se v ní uživatelé mohou snáze orientovat - najít požadovaný titul nebo se inspirovat pro sledování nových pořadů.

Aplikaci iPrima v HbbTV měsíčně navštěvuje téměř 500 000 diváků. Mezi oblíbené pořady zde patří vlajkové seriály, jako je Slunečná, a další pořady vlastní tvorby. Divák má také možnost nákupu exkluzivních předpremiér, stejně jako filmových hitů.

▲ HbbTV iPrima.cz - nový design (foto: FTV Prima)

Horizontální orientace menu přináší divákům na obrazovku více informací, nové funkcionality a přehlednou podobu.

„ Technologie HbbTV je živým organismem, který se neustále vyvíjí a snaží se uživatelům nabízet obsah v maximálně přehledné formě. V nové aplikaci jsme tak vsadili na propracovanější doporučování v podobě volby „Podobné pořady“, která umožní divákům inspirovat se při sledování dalšího obsahu. A navíc jsme výběr rozšířili o další nové sekce, jako například přehled zpravodajství či videorecepty ,“ říká Kateřina Srbová, HbbTV manažer skupiny Prima.

▲ HbbTV iPrima.cz - tématické kanály (foto: FTV Prima)

Přibyla také funkcionalita „Tematické kanály“, která byla po otestování nasazena do ostrého provozu a divákům nabízí ucelené playlisty tematicky podobných pořadů bez nutnosti hledání a výběru. Pořady jsou řazeny do 22 tematických celků a diváci si je mohou vybrat v rámci aplikace nebo přímo v lineárním vysílání. Ve chvíli, kdy pořad končí, má divák možnost přejít přes červené tlačítko do playlistu s podobnými pořady, a sledovat tak oblíbené pořady bez ohledu na televizní program.

▲ HbbTV iPrima.cz - recepty (foto: FTV Prima)

Další podzimní novinkou je uvedení reklamního formátu Dynamický Switch-In, který exkluzivně zařazuje do své nabídky Media Club. „ Jedná se o červené tlačítko napojené přes API rozhraní na data klienta, a umožňující tak změnu hodnot v kreativě v reálném čase. Formát by měl oslovit primárně klienty, kteří používají v kreativách často se měnící hodnoty - ať už se jedná o ceny, kurzy či výhry. Použití dynamického formátu nevyžaduje nasazení a vždy nové kreativy, přesto je možné zobrazovat aktuální data ,“ vysvětluje Petr Hatlapatka, vedoucí online prodeje v Media Clubu.

▲ HbbTV iPrima.cz - Dynamic SwitchIn (foto: FTV Prima)

Samotná kreativa červeného tlačítka se vytváří v aplikaci Kinet Creator, kterou klienti Media Clubu pro vytváření HbbTV aplikací využívají již několik let. Dává klientům možnost maximální flexibility při tvorbě jednoduchých aplikací, v případě dynamického červeného tlačítka si klient může uzpůsobit nastavení a zvolit barvu, font a nastavit umístění hodnot v kreativě. „ Díky dlouholeté spolupráci s partnerem - firmou Kinet - si mohou naši klienti v rámci Kinet Creatoru vytvořit kreativu zdarma ,“ dodává Petr Hatlapatka.

zdroj: FTV Prima