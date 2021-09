Arena s hity 60., 70. a 80. let míří na Rai 1

20.09.2021 19:37

Na obrazovky se vrací legendární interpreti a hity šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, které se nesmazatelně zapsaly do světa populární hudby a staly se doslova legendami.

Italský veřejnoprávní vysílatel Rai chce touto show vrátit na obrazovky část těch, kteří se objevili ve vysílání na začátku jejich kariéry, například v pořadech Discoring, Saint Vincent Estate či Riva del Garda a také si připomenout hudební žánr "italo disco", který slaví 40 let svého vzniku.

▲ logo pořadu Arena 60' 70' 80' (foto: Rai)

Ve slavném historickém amfiteátru ve Veroně v Itálii, který se změní v obrovskou diskotéku plnou světelných efektů, vystoupí desítky zpěváků a skupin, kteří jsou připraveni roztančit diváky nejen v aréně, ale i doma u obrazovek. Za mixovacím pultem nebude chybět ani DJ Massimo Alberti který namixuje hity z těchto tří dekád.

Hosté:

- Europe (The Final Countdown)

- Samantha Fox (Touch Me)

- Sabrina (Boys)

- Gazebo (I like Chopin)

- Righeira (Vamos a la Playa)

- Spandau Ballet (True)

- Spagna (Easy Lady)

- Alphaville (Forever Young)

- Village People (YMCA)

- Opus (Life is Life)

- Tracy Spencer (Run To Me)

- Gianna Nannini (I Maschi)

- Sandy Marton (People from Ibiza)

- Umberto Tozzi (Gloria)

- Raf (Self Control)

- Patty Pravo (Bambola)

a mnoho dalších...

Show Aréna 60', 70', 80' bude mít zatím dva večery. V případě kladné divácké odezvy Rai nevylučuje další večery v příštím roce věnované i 90. letům minulého století. První ze dvou večerů startuje na televizní stanici Rai 1 v sobotu 25. září ve 21:20 hodin a také na Rai Radio 2. Stopáž pořadu včetně reklam je 160 minut. Druhý večer s hity tří dekád čeká na diváky a posluchače o týden později ve stejném vysílacím čase.

Výběr toho nejlepšího z obou večerů Areny 60', 70', 80' nabídne Rai jiným televizím a je tedy možné, že diváci uvidí zkrácenou verzi této show i na jiných zahraničních stanicích.

zdroj: franck, Rai, vl.info