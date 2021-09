Zápletka finského seriálu se začíná zamotávat na Epic Drama

27.09.2021 09:56

Na televizní obrazovky přichází nová série finského dramatického seriálu Ve stínu tajných služeb (v originále Nyrkki nebo taky Shadow Lines). Na povrch postupně vycházejí nové skutečnosti, díky kterým se zápletka začíná pořádně zamotávat - a nedovolí divákovi vstát od televize.

Hlavní postavou seriálu je stále skvělá Emmi Parviainen, která hraje Helenu Korhonen, členku tajné organizace Pěst. Emmi byla už za svůj výkon v první sérii nominována na televizní cenu Golden Venla, a nutno říct, že právem. Stejnou nominaci si vysloužila i režisérská dvojice Antti-Jussi Annila a Alli Haapasalo.

▲ Ve stínu tajných služeb (foto: Viasat)

Organizace Pěst se v 50. letech, kdy naplno zuřila studená válka mezi Spojenými státy a SSSR (a jejich příslušnými spojenci, respektive „satelity“), snažila za každou cenu udržet nezávislost země. Dokonce se jí podařilo „dosadit“ do čela země prezidenta jménem Urho Kaleva Kekkonen, který nastupuje své první volební období na jaře roku 1956 uprostřed stávek a občanských nepokojů.

Jenže celá situace se dále začíná komplikovat ve chvíli, kdy se objeví nový nepřítel Pěsti, tajná fašistická organizace Bratři hněvu, financovaná Američany. V jejím zájmu je vytvoření tzv. Velkého Finska. Za tímto účelem chce od Sovětského svazu získat zpět Karélii, kterou Finsko postoupilo po válce, a Východní Karélii, oblast, kterou severská země okupovala v průběhu pokračovací války.

▲ Ve stínu tajných služeb (foto: Viasat)

Helena Korhonen s ostatními členy Pěsti včetně jejího vůdce Yrjö Ylitala pak s překvapením zjistí, že Bratři hněvu si získali prezidenta Kekkonena na svou stranu. Ale až poté, co Kekkonen Pěst rozpustí.

Jenže to není jediná zápletka, kterou druhá série Ve stínu tajných služeb přinese. Helena řeší i osobnější záležitosti, které se týkají její matky. Nalezené magnetofonové pásky z matčina výslechu přinášejí nové otázky ohledně její minulosti. Jenže až umíněná snaha Heleny odhalit matčino tajemství ohrozí jak život Yrja, tak pokusy Pěsti zastavit Bratry hněvu. Pokusy Bratrů hněvu, dobře vyzbrojených díky finanční pomoci CIA, by totiž mohly ohrozit existenci samotného Finska. Se Sovětským svazem, větším sousedem země, totiž nebylo radno si zahrávat. Helena se tak musí postavit do čela obnovené organizace Pěst, aby Bratry hněvu, cvičící svoje bojové jednotky na východní hranici, zastavila.

Skvěle rozehraná partie dokonale funguje na několika příběhových linkách. Ostatně geniální scénář Kirsti a Katri Manninenových, jinak matky a dcery, měli diváci možnost vidět i v rámci první série, která běžela už loni na seriálovém kanálu Epic Drama. Tamtéž teď poběží i série druhá Ve stínu tajných služeb, a to premiérově od čtvrtka 30. září ve 21:00.

zdroj: Viasat