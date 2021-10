JOJ Plus oslavuje 13. narozeniny

05.10.2021 21:04

DNES!

Dnes 5. října 2021 oslavuje mladší televize JOJ PLUS z portfolia JOJ Group své třinácté narozeniny. V roce 2008 odstartovala pod názvem JOJ Plus, později ji diváci znali jako PLUSku a po redesignu v roce 2020 se vrátila k původnímu názvu JOJ PLUS.

JOJ Plus vstoupila na trh v roce 2008 s cílem oslovit starší cílové skupiny. Postupnou změnou vysílací struktury začalo její programovou nabídku vyhledávat stále více mladší a dynamické publikum.

V nejbližších týdnech se diváci JOJ PLUS mohou těšit na večerní kinohity jako Marťan, Šakal, Top Gun, Soumrak či sérii Indiana Jones, kultovní česko-slovenské klasiky jako Nevera po slovensky, Slovácko sa nesúdi, Copak je to za vojáka či Což takhle dát si špenát nebo trilogii o vínu, kterou tradičně odstartuje Bouřlivé víno.

Koncem tohoto měsíce bude mít na JOJ PLUS premiéru velkolepý historický film Legenda o královně Tomiris. V příštím roce se na JOJ PLUS objeví nejnovější talentový spin-off Amerika má talent - AGT: Extreme. Na své si přijdou i milovníci populárních doku reality série, na kterých čekají úplně nové romanticky inspirované Domy na břehu jezera, fascinující stavby vysnívaných domů za 100 dní či novinka Lovci pokladů na aukcích či kanadská verze světově známé Války skladů.