MÉDEA navýšila základní kapitál

05.10.2021 15:07

Jaromír Soukup, jakožto jediný akcionář mediální agentury MÉDEA, v pátek 1.10.2021 rozhodl o navýšení základního kapitálu společnosti o 100.000.000 Kč.

Jaromír Soukup ovládá vedle skupiny MÉDEA GROUP, jejíž součástí je mediální agentura MÉDEA, též další společnosti, zejména úspěšné vydavatelství EMPRESA MEDIA a provozovatele televizního vysílání populárních programů skupiny BARRANDOV, společnost Barrandov Televizní Studio.

▲ Jaromír Soukup, generální ředitel a člen představenstva MÉDEA, a.s. (foto: Médea)

Brzy poté, co Jaromír Soukup opět ovládl MÉDEU jako její 100% vlastník a stal se jediným členem jejího představenstva, došlo k další významné pozitivní změně. Rozhodnutím jediného akcionáře byl navýšen základní kapitál společnosti, a to o významnou částku 100.000.000 Kč. Médea patří mezi nejvýznamnější agentury na českém trhu a tento krok by měl její postavení ještě posílit.

Co se týče vydavatelství EMPRESA MEDIA, v něm Jaromír Soukup obnovil své 100% vlastnictví společnosti již na jaře 2020.

„ Tímto považuji celou debatu o finančních potížích MÉDEY za ukončenou. Před společnosti MÉDEA je v příštích týdnech a měsících boj s konkurencí o nové klienty. Představíme nové služby a vize naší agentury. Jsme a zůstaneme lídrem trhu ,“ zakončil oficiální oznámení o tomto kroku minulý týden vedoucím pracovníkům svých firem generální ředitel a jediný člen představenstva MÉDEA, a.s. Jaromír Soukup.

zdroj: Médea