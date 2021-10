Freesat UK přidal do nabídky retro hudební a filmovou TV

12.10.2021 19:07

DNES!

Další rozšíření programové nabídky přichystal operátor bezplatné britské satelitní platformy Freesat. Nově mohou zákazníci sledovat tématický kanál That's TV Gold. Stanice byla zařazena na 178. programovou pozici.

That's TV Gold nabízí zábavu, hudbu a fulmy od 60. let až po současnost.

V nabídce kanálu najdete kultovní pořady z minulých let s legendárními komediálními hrdiny, jako jsou The Tommy Cooper Show, The Kenny Everett Show a The Mike Yarwood Show. Letos na podzim se diváci dočkají klasických sitcomů jako Tripper's Day, Howard Confessions a All in Good Faith. Vedle komediálních pořadů stanice přinese také širokou nabídku pořadů, včetně koncertů, dokumentů a filmů.

▲ That's TV Gold - záběr z příjmu stanice

Kristiina Vaiksalu, vedoucí programového oddělení That's TV Gold, dodala: " V posledních měsících byla stanice That's TV Gold zaplavena žádostmi o spuštění na Freesatu. Jsme rádi, že to nyní můžeme udělat a přinést naši značku klasické zábavy divákům Freesatu. Náš program bude odrážet populární kulturu, na které jsme všichni vyrůstali, a představí některá z největších jmen britské televize posledních pěti desetiletí ."

Stanice That's TV Gold je dostupná nejenom britským domácnostem ale delší dobu také divákům v celé Evropě díky volnému vysílání ze silného evropského svazku satelitu Astra 2G.

technické parametry - That's TV Gold:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,582 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: Freesat, Advanced television, vl. info