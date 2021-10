Jak se žije truckerům na okreskách v Kanadě? Prozradí Viasat Explore

15.10.2021 13:57

DNES!

Málokterý chlap jako kluk netoužil po tom vyzkoušet si aspoň na chvíli práci řidiče v severní Americe. Teď máme tu možnost vyzkoušet si to aspoň přes televizní obrazovky.

Dokumentární seriál Truckeři na okreskách (v originále Backroad Truckers) zavede diváky za drsňáky za volantem, kteří ale běžně nekřižují kontinent od jednoho pobřeží k druhému po širokých dálnicích. Namísto toho vozí expresní zakázky po odlehlých končinách Kanady, kde lišky (a kdovíco ještě) dávají dobrou noc.

Jejich rajónem jsou okresky a jejich prací tzv. hotshotting, pojem, který v češtině nemá úplně přesný ekvivalent. Zkrátka se jedná o expresní přepravu do ne zcela běžně dostupných lokalit. Navíc se sem nejezdí kamiony, protože ty sem zkrátka často ani nedojedou. Většinou se jedná o upravené pickupy, které si ale nepředstavujte jako něco, co běžně jezdí po českých silnicích. Jsou to obrovská monstra, na která by vám většinou ani nestačil řidičský průkaz skupiny B.

▲ Truckeři na okreskách. Uvidíte na Viasat Explore (foto: Viasat)

Navzdory nebezpečnosti některých lokalit se přesto najdou lidé, kteří jdou po hlavě do dobrodružství a nevadí jim třeba ani souvislá (a samozřejmě vůbec neprohrnutá) vrstva sněhu ani nutnost občasného brodění řekou. Zásilky svých zákazníků zkrátka (téměř) vždy bezpečně dovezou na místo určení, ať už je to kdekoliv. Ale přirozeně to pro tyto zákazníky nebývá úplně levná záležitost.

Na tomto poli podnikání si konkrétně v Britské Kolumbii vybudoval jméno i slušný byznys Donny Kleinfelder, kterému nikdo neřekne jinak než Big Donny, tedy Velký Donny. Když zrovna netahá ostatní řidiče z bryndy nebo nevozí expresní zásilky, sbírá veterány a starožitnosti, což je mimo jeho práci jeho největší vášní. Jeho ženě a synovi to ale příliš po chuti není. Právě syn, přezdívaný Malý Donny (i když fyzicky o moc menší než jeho otec není) je jedním ze zásadních prvků rodinné firmy. Když právě nejezdí z odtahovkou, upravuje si firemní teréňáky - milovníci off-roadů budou mít rozhodně na co koukat.

▲ Truckeři na okreskách. Uvidíte na Viasat Explore (foto: Viasat)

Dale Kristensen je malého vzrůstu, ale co do zkušeností je to jeden z největších drsňáků v Big Donnyho firmě. Donnyho „divokou kartou“ je pak Craig Gruden, který se právě vrátil z vězení, kde byl už poněkolikáté, tentokrát za rvačku v baru. Celou pospolitost doplňuje Angela Kirstein, která na to sice na první pohled nevypadá, ale do téhle party prostě zapadá moc dobře. V dětství si ji jako sirotka z Brazílie adoptovala rodina ze Saskatchewanu, aby si následně řízením osudu postupně vyzkoušela práci kamioňačky - té městské a „dálniční“ - a právě džob u Big Donnyho ji chytil nejvíc. Silnici vnímá jako svůj domov.

Aby toho nebylo málo, ještě tu máme konkurenci - Dave Schwandta, přezdívaného The Hustler, který je sice oproti Donnymu menší, ale o to urputněji se snaží udržet si svoji pozici. Má odtahovou službu a je na telefonu v podstatě 24 hodin denně. Pouští se do trochu riskantního podniku, protože kromě odtahovky nově začíná i s hotshottingem. A jeho oblast působení se s tou Donnyho jaksi překrývá. Jeho snem je přesto vymanit se z role outsidera a vybudovat impérium podobné tomu Donnyho, kde by mohl zaměstnávat celou svoji rodinu. I když jeho děti Tristan a Alyssa jeho nadšení tak úplně nesdílejí...

Sledovat osudy těchto Truckerů na okreskách můžete už od pondělí 18. října v rámci stejnojmenného dokumentárního seriálu na kanálu Viasat Explore.

Trailer:

zdroj: Viasat