Mediální skupina CME se připojuje k BAFTA albert Consortium

14.10.2021 15:51

Mediální skupina CME (CME) oznamuje, že se stává první společností z regionu střední a východní Evropy připojující se k platformě albert, která se zabývá udržitelností a životním prostředím v oblasti filmu a televize.

Bude jejím mezinárodním členem. Přidává se tak ke společnostem, jako jsou Fremantle, ITV a Sky. CME si totiž uvědomuje, že její ambice stát se nejlepším producentem obsahu ve střední a východní Evropě nemůže být na úkor zhoršení životního prostředí.

„ Jako přední producent televizního a VOD obsahu ve střední a východní Evropě si uvědomujeme naši schopnost povzbuzovat a inspirovat diváky, aby mysleli na své vlastní udržitelné chování. Ale také intenzivně vnímáme, že se v první řadě musíme zabývat naším vlastním udržitelným chováním na obrazovce i mimo ni. Jsme plně odhodláni naplnit principy albert a implementovat změny napříč CME, abychom mohli lépe změřit a snížit naši uhlíkovou stopu ,“ říká Didier Stoessel, generální ředitel CME pro Českou republiku, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

„ Jsme nadšení, že můžeme přivítat CME jako mezinárodního člena. Víme, jak velký vliv má tato mediální skupina ve střední a východní Evropě, a věříme, že bude právě v tomto regionu na televizním a filmovém trhu skvělým lídrem. Doufáme, že její kroky budou lokálně inspirovat mnoho dalších organizací, že ji budou na její cestě následovat a implementovat udržitelné postupy jak před, tak za kamerou ,“ dodává Roser Canela-Mas, mezinárodní manažer albert.

TV Nova již začala zásady platformy albert zavádět do svých každodenních činností. Přispěla k publikování prvního Manuálu zeleného natáčení v České republice a pracuje na ukotvení udržitelného chování jak při natáčení, tak přímo v ději. To se týká například epizod MasterChefa, jež ukazují zásadu nulového odpadu při zpracování potravin, dále vyhýbání se používání plastových lahví, jak je to nejvíce možné, a dokonce zavedení dějové linky v seriálu Ulice, kde děti navštěvují ekologickou školu a učí se mít na paměti dopad svého chování na životní prostředí.

Skupina PPF, vlastník CME, má podobné závazky k udržitelnosti životního prostředí a vítá členství CME v albert. Od akvizice CME, ke které došlo přesně před rokem, pokračuje skupina v angažování se do svých vlastních environmentálních, sociálních a správních (ESG) iniciativ a také v investicích do podobných partnerství.

