Jací byli lidé před desítkami tisíc let? Prozradí dokument na ČT2

14.10.2021 17:57

Divoši lovící zvěř holýma rukama? Jaká byla hierarchie v tehdejší společnosti? Dokument francouzské režisérky Pauline Coste divákům skrze průzkum pohřebišť ze starší doby kamenné zprostředkuje obraz života lidí před pětadvaceti tisíci lety.

Obraz, který se vzdaluje představám, jež o tehdejším obyvatelstvu lidé obecně mají. Diváci mohou snímek vidět na obrazovkách ČT2 v úterý 19. října od 21:40 hodin.

Ústřední motiv dokumentu představuje zkoumání takzvané Dámy z Cavillonu. V jejím hrobě bylo nalezeno tolik bohatství, že vědci kostru dlouho přisuzovali muži, zdráhali se totiž uvěřit, že by se takových poct mohlo dostat ženě. Řemeslnou úrovní šperků z darů přírody, které u ní byly nalezeny, současně Dáma z Cavillonu vyvrátila představu o lidech té doby coby primitivních divoších zápasících holýma rukama se šavlozubou zvěří.

▲ Pravěké dámy a princové (foto: ČT)

„ Téma paleolitických pohřebišť vnímám jako extrémně zajímavé, jelikož nálezy zpochybňují zažité vnímání tehdejší populace. Tu obvykle vidíme pod stínem mnoha klišé, jako nevyspělé, jeskynní lidi ,“ uvádí k dokumentu režisérka a spoluautorka scénáře Pauline Coste a dodává: „ Jako vůbec první filmaři jsme měli přístup do jeskyně Cussac ve Francii. Ta ukrývá mnoho cenných rytin a zároveň díky ní můžeme lépe nahlédnout do dobových pohřebních praktik a utvořit si tak lepší obrázek o tehdejší populaci .“

▲ Pravěké dámy a princové (foto: ČT)

Detaily předmětů nalezených na pohřebištích ve Francii, Itálii, České republice (Dolních Věstonicích) a Rusku budou v tomto filmu za pomoci nejmodernějších technologií zkoumány z hlediska jejich každodenní funkce, aby se v mozaice objevů a zjištění postupně vyjevil obraz života lidí, kterým byla vedle řemeslné zručnosti zjevně blízká i solidarita, tolerance a do jisté míry i rovnoprávnost. Objevy ukazují, že to, co někdy bývá označováno za lidský konstrukt, bylo ve skutečnosti přirozeností už před desítkami tisíc let.

zdroj: ČT