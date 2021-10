Premiérový seriál Špína a trest startuje na CBS reality

27.10.2021 13:07

Dnešní moderní Británie už není, co bývala. Země dříve plná zeleně, památek a příjemné atmosféry je dnes zavalena odpadky a špínou. Nový seriál Špína a trest uváděný na CBS Reality ukazuje tuto nepříjemnou realitu a přináší příběhy těch, kteří se rozhodli nezůstat jen nečinně sedět a vyrazili do boje za čisté prostředí.

Udržovat své okolí v čistotě je normální součástí života, přesto existují lidé, kterým jsou tyto návyky cizí. Důsledkem je svět špíny nejen ukrytý za dveřmi domů či restaurací, ale i ten až příliš viditelný v ulicích. Skrytá armáda strážníků, inspektorů a uklízečů vede každodenní válku s odpadky a lidmi znečišťujícími životní prostředí. Sedm dní v týdnu stojí v první linii boje s hulváty a nevychovanci, třídí páchnoucí odpadky a snaží se najít jejich původce, aby došli spravedlivého trestu. Dramatický a šokující seriál odehrávající se v centru britské odpadkové epidemie je plný reálných postav svádějících nekonečnou bitvu se špínou, která je jen pro opravdu silné žaludky. Překvapivé momenty každý den prověřují odolnost a odvahu zasahujících úřadníků.

▲ Špína a trest (foto: AMC)

Případy, kde nebudete věřit vlastním očím

První díl série nás zavede do Cardiffu, kde strážníci pátrají po neplatičích, kteří si z města dělají skládku. Mezi haldami odpadků hledají důkazy vedoucí k jejich dopadení. Ve Worcesteru si pro změnu úředník pro ochranu zdraví a životního prostředí posvítí na špínu v restauracích. Jeho nečekaná inspekce odhalí věci, kterým se dá jen těžko uvěřit. Vlastním očím nebudete chtít věřit ani při pohledu na toaletu a koupelnu pokrytou bahnem. Uklízeč Don musí vše ručně vyčistit a je jen štěstí, že před časem ztratil čich.

Hned následující díl se podíváme do krásné krajiny Malvern Hills. Tu bohužel znečišťují odhazovači odpadků, ale na místní strážníky si nepřijdou. Ti tentokrát získají soudní příkaz na odstranění karavanu, který sloužil jako drogové doupě. V tom se však vrátí jeho obyvatelé. Jak tuto situaci vyřeší? Pokud vás někdy napadlo, jak vypadá podzemí Londýna, můžete do něj nahlédnout s partou, jejímž úkolem je ručně vyčistit ucpanou kanalizaci. Co všechno objeví? Další případ řeší uklízeči ve Wolverhamptonu. Zatímco na jedné straně města je třeba odstranit toxický odpad, na straně druhé si místo činu vyžaduje hloubkový úklid.

▲ Špína a trest (foto: AMC)

Ve třetím díle se opět vrátíme do přístavního města Cardiff, kde strážníci tentokrát hledají pachatele, jež zanechali obrovské množství odpadků v nelegálních továrnách na konopí. Do akce znovu vyráží také úřad pro ochranu zdraví a životního prostředí, protože restaurace je třeba zkontrolovat, zda je v oblasti hygieny vše v pořádku. Zcela jiným případem se zabývají uklízečky Cat a Tee. Na práci si musí vzít i lopaty, protože nánosy špíny a zvířecích exkrementů jsou opravdu extrémní.

Jejich mnohdy neuvěřitelné příběhy můžete sledovat na CBS Reality od 1. do 26. listopadu každý všední den v čase 8:55 a 16:50. Nestíháte? Nevadí, podívejte se v repríze od 6. listopadu do 30. ledna vždy v sobotu a v neděli od 8:30, 12:40 a 19:20.

zdroj: AMC