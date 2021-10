Discovery na cestě k Zimním olympijským hrám

26.10.2021 20:24

DNES!

U příležitosti milníku 100 dní do Pekingu 2022 představila společnost Discovery své plány zahrnující nové pořady, které se budou vysílat během zimní sportovní sezóny až do Zimních olympijských her.

Discovery dále rozšiřuje své renomé „Domova olympijských her v Evropě“ - rozsáhlá nabídka živých přenosů zimních sportů a nově naplánované pořady a obsah znamenají, že diváci mohou až do Pekingu sledovat každý týden nejlepší světové sportovce v zimních sportech.

Discovery, která bude vysílat Hry na Eurosportu na více než 50 trzích napříč kontinentem, se bude opět snažit představit sílu olympijských her tím, že bude vyprávět ty nejinspirativnější příběhy těmi nejlepšími vypravěči. Aby zaujala širší publikum, bude se Discovery v období před Pekingem 2022 snažit vedle živých přenosů vyprávět více příběhů a nabídnout divákům více pohlcujících zážitků prostřednictvím hlubších analýz vyprávěných novými hlasy.

Cesta do Pekingu 2022 začíná zde

Programová nabídka „Road To“ společnosti Discovery bude podpořena 360stupňovým konceptem, který bude zahrnovat přímé přenosy z celého světa během zimní sezóny 2021-22. V období před únorovými Zimními olympijskými hrami odvysílá Discovery více než 700 hodin přímých přenosů zimních sportů - celkem 3000 hodin - z mnoha koutů světa. Od Vailu po Val d'Isere a od Lake Louise po Les Arcs přinese Discovery ty nejlepší akce milionům vášnivých fanoušků v celé Evropě.

▲ Moderátor Eurosportu Radzi Chingyangya (foto: Discovery)

Discovery také od 23. listopadu spustí zbrusu nový program, který bude shrnovat všechny závody a nejaktuálnější názory některých z největších hvězd, které zahajují přípravu na Peking 2022.

Desetidílný hodinový pořad Winter Pass bude uvádět Radzi Chingyangya, vášnivý a energický moderátor, který si vybudoval úspěšnou kariéru moderátora pro diváky všech věkových kategorií a který se u diváků těšil mimořádné oblibě během přenosů Eurosportu z Tokia 2020. V hodinovém pořadu Radzi každý týden navštíví některé z nejikoničtějších míst v kalendáři a představí sporty, které jsou na programu olympijských her - včetně alpského lyžování ze Saint-Moritz, skoků na lyžích z Four Hills a rychlobruslení z Heerenveenu - a poskytne tak fanouškům přístup do světa zimních sportů.

Každá epizoda Winter Pass bude také obsahovat originální pořady jako Athletes to Watch, který fanouškům umožní zblízka se seznámit s některými ze sportovců, kteří usilují o olympijskou slávu nebo Essential Olympic Stories powered by Bridgestone, v němž se představí někteří ze slavných zimních olympioniků minulosti, např. Hermann Maier, Matti Nykänen a Steven Bradbury.

V období před Pekingem 2022 budou pořady Athletes to Watch (10 epizod) a Essential Olympic Stories powered by Bridgestone (4 epizody) zveřejněny na digitálních platformách Eurosportu.

Olympijské premiéry a převratné technologie

Zpravodajství společnosti Discovery ze Zimních olympijských her v Pekingu 2022 se bude vyznačovat olympijskými premiérami a průkopnickými technologiemi, a zároveň vzdá hold svému oceňovanému zpravodajství z Tokia 2020.

• Od 26. října - u příležitosti milníku 100 dní do zahájení - až do 29. října bude Eurosport 1 vysílat dvě hodiny pořadu Hall of Fame, v němž se ohlédne za některými neuvěřitelnými příběhy ze Zimních olympijských her v Turíně, Vancouveru, Soči a Pchjongčchangu

• Poprvé bude Eurosport - prémiová sportovní značka Discovery - domovem olympijských her ve Francii

• Stejně jako v Tokiu 2020 poskytne Cube, multilokální studio s rozšířenou realitou,

na více místech divákům ty nejlepší špičkové analýzy. V Pekingu 2022 však dojde

k několika inovacím, které ještě více umocní zážitek ze sledování. Inovace budou odhaleny před začátkem her

• Oblíbená hymna, kterou exkluzivně pro Discovery vytvořil oceňovaný skladatel Steven Price ve spolupráci s Londýnským symfonickým orchestrem pro Tokio 2020, se vrací i pro Peking 2022

zdroj: Discovery