Konec ESports Revolution na 13E

26.10.2021

DNES!

ESports Revolution (ESR), který je jedním z mála lineárních videoherních kanálů v Evropě, ukončil distribuci na satelitu Eutelsat Hot Bird 13C (13°E). Kanál ESR HD skončil 25. října na kmitočtu 10,930 GHz. K ukončení distribuce se na pozici stanice neobjevila žádná informace.

Stanice, která byla dříve známá divákům ve Spojených státech, se od února letošního roku spoléhá na přenos z vlajkové pozice společnosti Eutelsat, aby oslovila nové diváky a zároveň propagovala nový žánr televizního kanálu.

ESR HD vlastní americká společnost ESRevolution, Inc. Kanál se zaměřuje na elektronické sporty. Nabízí zpravodajství a přehledy nejzajímavějších videoherních soutěží a turnajů v titulech jako Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Dota2, FIFA, For Honor, Fortnite, Hearthstone, Hero of the Storm, League of Legends, NBA 2K, Overwatch, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), Rainbow Six, Rocket League, Smite, StarCraft, Super Smash, World of Tanks a World of Warcraft (WOW).

bývalé technické parametry - ESR HD (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Euteslat Hot Bird 13C (13°E), freq. 10,930 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

