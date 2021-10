ČT přivezla z veletrhu v Cannes na čtyři desítky novinek

26.10.2021 11:17

DNES!

Česká televize nabídne v příštím roce kromě vlastní tvorby i pestrou škálu zahraničních novinek. Na televizním veletrhu ve francouzském Cannes se jí podařilo získat na čtyřicet nových titulů.

Diváci se mohou těšit na šestidílnou sérii o císařovně Sisi, životopis De Gaulle nebo dobový retroseriál Hotel Evropa. Chybět nebude ani závěrečný díl parodického Červeného trpaslíka nebo premiérová řada Otce Browna. Naopak zahraniční vysílatele zaujaly Kukačky, Ochránce nebo Božena.

▲ Zavolejte porodní sestřičky (foto: ČT)

„ Na prvním veletrhu po koronavirové pandemii se objevily skutečně kvalitní tituly, ať už se jednalo o klasické hrané pořady, dokumenty nebo zábavní snímky. Jako první potěšíme milovníky historie, s naším německým partnerem jsme se dohodli na nákupu zbrusu nového šestidílného seriálu Sisi, který se moderním způsobem vrací k osudům princezny Alžběty Bavorské. Příští rok také uvedeme třeba dvě řady mimořádného akčního thrilleru Fauda o zvláštní protiteroristické jednotce izraelské armády nebo výjimečné srbské drama Rodina, jež vypráví příběh rodiny před zatčením otce za válečné zločiny v tehdejší Jugoslávii ,“ říká ředitel programu Milan Fridrich.

Na obrazovky České televize se také, již tradičně, dostane tvorba britské BBC. Mezi výrazné tituly patří desáté řady oblíbených pořadů Otec Brown a Zavolejte porodní sestřičky nebo historická minisérie Sanditon, natočená podle posledního románu Jane Austenové. Z dílny britského producenta dále ČT uvede i čtyřdílný cyklus Donald Trump a třídílnou dokumentární sérii o mladé švédské enviromentální aktivistce Gretě Thunbergové.

▲ Fauda (foto: ČT)

Chybět nebudou ani oblíbené kriminální seriály, které Česká televize uvede v rámci profilové řady Quality Series. Tu rozšíří pokračování dánského thrilleru Tváří v tvář, minisérie o složitém vyšetřování švédské vraždy novinářky Případ: ponorka nebo drama z prostředí okupovaného Iráku Baghdad Central.

Do tajů historie ponoří Česká televize své diváky díky řadě dokumentárních cyklů. Zvláštní pozornost o dějiny si zaslouží Největší apokalypsy dějin, Starověké metropole nebo Tajnosti stavitelů pyramid. Oproti tomu milovníky dobrého jídla, ale i cestopisných dokumentů, nadchne cyklus Objevování chutí s šéfkuchařem Gordonem Ramseym. Ten se vydává za kulinářskými zážitky napříč světem - Peru, Laos, Maroko, Havaj, ale i Aljaška a Nový Zéland, všude tam se prostřednictvím televize bude možné podívat.

Nejmladší diváky potěší seriál Dračí záchranáři, jenž navazuje svým tématem i kvalitou na filmový svět Jak vycvičit draka. Dále pak komediální animovaný seriál Turbo R.A.Ke.Ta., Myší mušketýři nebo čtvrtá řada oblíbených Čarodějek školou povinných. Sadu zábavních pořadů doplní i vzdělávací animovaný cyklus Kouzelný školní autobus znovu vyjíždí, v němž na malé hrdiny čekají výlety za poznáním.

Mezinárodní veletrh MIPCOM 2021 nebyl pro Českou televizi jen místem pro nákup snímků, ale účastnila se ho i jako aktivní producent. „ Letošní veletrh byl kvůli koronavirovým opatřením na jednu stranu ochuzen o vystavovatele ze Spojených států amerických, Asie a Austrálie, na stranu druhou bylo možné uskutečnit akviziční jednání, která by šla dříve jen těžko zorganizovat ,“ uvádí výkonný ředitel obchodu Hynek Chudárek. Do Polska by tak měly zamířit Kukačky a Božena, španělská veřejnoprávní televize projevila zájem o Ochránce a lotyšská televize o všechny novější pohádky z dílny České televize. Italské zastoupení zaujaly seriály Ochránce a Kukačky, a to dokonce i jako formát. Vznikne tak možná jejich zahraniční adaptace.

zdroj: ČT